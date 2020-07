Hannover

Corona-April 2020: Hochwertige Schutzmasken sind Mangelware, Bundes- und Landesbehörden versuchen, an Material zu kommen. Im Reich der Mitte scheint das Virus im Griff, China liefert Masken in Mengen – allerdings auch minderwertige.

Fehlerhafte Ware an 400 Praxen geschickt

Das Bundesgesundheitsministerium ( BMG) schickt 800.000 dieser Masken nach Niedersachsen, die werden über die Kassenärztliche Vereinigung verteilt, unter anderem an 400 Arztpraxen. Das, obwohl bereits festgestellt wurde, dass ein Teil minderwertig ist. Am 2. Juni erfährt Gesundheitsministerin Carola Reimann ( SPD) davon – nachdem der der Bayerische Rundfunk dies recherchiert hatte.

Anzeige

Grüne empört über das Schweigen

Das brachte am Donnerstag die Grünen auf den Plan. „Seit Wochen kursieren offensichtlich Informationen über mangelhafte Mund-Nase-Masken in der Ärzteschaft und bei Kassenärztlichen Vereinigungen anderer Länder. Allerdings gab es bis zu dem Medienbericht keine Unterrichtung der Öffentlichkeit und des Landtages“, empört sich deren gesundheitspolitische Sprecherin Meta Janssen-Kucz.

Weitere NP+ Artikel

FFP-2 statt FFP-3

Reimann relativiert – in einem Fall habe es sich um Masken gehandelt, die an das Primatenzentrum in Göttingen geliefert wurden. Hier wurden Masken, die den FFP-2-Standard hatten, als besonders schützende FFP-3-Masken ausgewiesen. Andere vom TÜV geprüfte und fehlerhaft erkannte Schutzmasken seien aus dem Verkehr gezogen worden. Ihr Ministerium habe mangelhafte Qualitäten „mehrfach scharf kritisiert und dem BMG mitgeteilt, dass keine Maskenlieferungen mehr angenommen werden.“

Von Petra Rückerl