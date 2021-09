Rostock

Wissenschaftler und Umweltschützer fordern strengere Maßnahmen gegen die Plastikflut in der Ostsee. „Die Politik muss mehr tun“, sagt Kim Dethloff vom Naturschutzbund (Nabu). „Wir müssen die Hersteller zur Kasse bitten“, fordert der Experte für Meeresschutz. Die Industrie müsse die Kosten für die Beseitigung mittragen. Mehrwegverpackungen und Pfandsysteme müssten zur Pflicht werden. Beim seit diesem Jahr geltenden EU-weiten Verbot von Einweg-Verpackungen und -Artikel wie Styroporbechern, Plastikstrohhalmen und Wattestäbchen gebe es „zu viele Schlupflöcher“, erklärt Dethloff. So dürften etwa noch riesige Mengen an Altbeständen aufgebraucht werden.

Wie stark die Ostsee-Strände unter der Plastikmüll-Lawine leidet, zeigen aktuelle Zahlen des Leibniz-Instituts für Ostseeforschung Warnemünde: Auf einem Meter Küstenlinie kommt jährlich eine Milliarde winzig kleine Mikropartikel aus zersetztem Kunststoff im Boden. Der Eintrag ließe sich deutlich senken, indem weniger ungeklärtes Regenwasser in die Ostsee eingeleitet würde und Klärwerke mit einer dritten Reinigungsstufe nachgerüstet würden.

Stark unterschätzte Gefahr: Zigarettenkippen

Eine der am meisten unterschätzten Gefahren geht von Zigarettenkippen aus. „Die Filter zerfallen langsam zu gefährlichem Mikroplastik, außerdem stecken sie voller Giftstoffe“, sagt Susanna Knotz von Bund für Umwelt und Naturschutz (BUND). Nikotin, Schwermetalle und unzählige weitere Gifte gelangen mit den Stummeln in die Natur. Bei Experimenten zeigte sich, dass eine einzige Kippe ausreicht, um in 1000 Litern Wasser sämtliche Wasserflöhe zu töten.

Es gibt aber auch positive Nachrichten: Die Umweltschutzorganisation WWF meldet Fortschritte bei der Bergung von verlorenen Fischernetzen, sogenannten Geisternetzen, aus der Ostsee. „Ein erstes Gebiet vor Sassnitz ist komplett beräumt“, sagt Florian Hoffmann vom WWF-Ostseebüro in Stralsund. Seit dem Frühjahr beteiligt sich das Land an der Beseitigung. Fischer, die mit ihrer Technik bei der Bergung helfen, bekommen dafür eine Prämie. Die 14 DJH-Jugendherbergen in MV nehmen an einer vom Land geförderten „Plastik-Diät“ teil. Ziel sei die Reduzierung von Verpackungen und Abfall sowie der Lerneffekt bei den jungen Gästen.

Küstenputztag am 18. September

Kommenden Sonnabend rufen Initiativen und Verbände wieder am „Coastal Cleanup Day“ (Küstenputztag) zum Abfallsammeln an der Küste auf. Laut Mit-Organisatorin Susanna Knotz wird allein in Rostock an elf Stellen gesammelt, es gibt Aktionen mit Tauchern und Stand-Up-Paddlern. Gesammelt wird auch woanders, etwa in Wustrow auf Fischland-Darß-Zingst, in Nordwestmecklenburg und in Kühlungsborn. „Solche Aktionen sind wichtig, weil sie auf das Problem hinweisen und Bewusstsein schaffen“, sagt Nabu-Experte Dethloff. Bei der Lösung des eigentlichen Problems bewirke das Sammeln aber nicht mehr als ein Tropfen auf dem heißen Stein.

Das Güstrower Landesamt für Umwelt, Naturschutz und Geologie veröffentlichte am Dienstag eine neue Broschüre, um die Öffentlichkeit über das Problem mit dem Meeresmüll zu informieren. Seit 2013 beobachtet die Behörde an 20 Strandabschnitten die Abfallbelastung. „80 Prozent der Funde bestehen aus Plastik“, sagt Amtsleiterin Ute Hennings. Mikroplastik steht im Verdacht, im menschlichen Körper Krankheiten wie Krebs zu befördern.

Von Gerald Kleine Wördemann