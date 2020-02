Meyer-Werft dockt ihr 50. Kreuzfahrtschiff „Iona“ aus

Papenburg

Das 50. Kreuzfahrtschiff der Meyer-Werft in Papenburg ist in der Nacht auf Freitag aus dem überdachten Baudock ausgedockt worden. Dann wurde die 344 Meter lange „Iona“ an der Ausrüstungspier der Werft festgemacht, wie ein Sprecher sagte. Die Werft habe für das Manöver ein Zeitfenster zwischen den Winterstürmen genutzt. In der Nacht sei das Wetter wie erhofft unkritisch gewesen.

Der Kreuzfahrtriese ist mit 184.700 BRZ (Bruttoraumzahl/früher: Bruttoregistertonnen/BRT) das größte bislang bei Meyer an der Ems gebaute Schiff. Die „Iona“ soll für die britische Reederei P&O Cruises mehr als 5200 Passagiere befördern. In den kommenden Tagen erhält sie ihre Schornsteinverkleidung, auch der Innenausbau geht weiter. Ende März soll das Schiff die 40 Kilometer lange Schleppfahrt über die Ems zur Nordsee absolvieren.

Zur Galerie Das 50. Kreuzfahrtschiff der Meyer-Werft in Papenburg ist in der Nacht auf Freitag aus dem überdachten Baudock ausgedockt worden.

Die 225 Jahre alte Meyer-Werft wird in diesem Jahr drei Kreuzfahrtschiffe fertigstellen. Auf die „Iona“ folgen die etwas kleinere „Spirit of Aventure“ und die ebenfalls riesige „Odyssee of the Seas“. Zuletzt war die „Norwegian Encore“ fertiggestellt worden.

Lesen Sie auch

Von RND/lni