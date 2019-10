Melle

Rettungssanitäter sind am Freitag in Melle bei Osnabrück von einem Patienten mit einem Messer bedroht worden. Wie ein Sprecher der Polizei berichtete, wurde die Rettungswagenbesatzung am frühen Morgen zu einem Notfall in einem Zweifamilienhaus im Ortsteil Schiplage gerufen. Dort sei der auf dem Boden liegende 22 Jahre alte Mann aufgesprungen und habe die Sanitäter daraufhin mit dem Messer verfolgt. Diese hätten sich in den Rettungswagen geflüchtet. Die 22 Jahre alte Partnerin und ein Säugling seien von dem Mann geschlagen und leicht verletzt worden.

Blutspuren im Haus

Im und an dem Haus gab es Blutspuren, weil der 22-Jährige eine Glastür eingeschlagen hatte. Der Tatverdächtige wurde in ein Krankenhaus gebracht. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Ob er unter Alkohol- oder Drogeneinfluss stand, müsse noch ermittelt werden, sagte der Polizeisprecher.

Von RND/lni/ms