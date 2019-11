Melle

Maskierte Räuber haben am Mittwoch eine Sparkasse in Melle im Landkreis Osnabrück überfallen. Die Männer hätten die Angestellten in der Filiale mit Schusswaffen bedroht und Bargeld gefordert, teilte die Polizei mit. Kunden waren zum Zeitpunkt des Überfalls am frühen Nachmittag nicht in der Bank. Weitere Angaben machten die Beamten aus ermittlungstaktischen Gründen nicht. Die Unbekannten flüchteten mit einem älteren schwarzen Kombi. Nachdem die Angestellten den Alarm ausgelöst hatten, startete eine großangelegte Fahndung, bei der auch ein Hubschrauber sowie Spürhunde zum Einsatz kamen.

Von RND/lni