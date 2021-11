Hannover

Täglich bricht die Zahl der Neuinfektionen neue Rekordwerte – nie war die Inzidenz so hoch wie jetzt. Vor allem Ungeimpfte sind betroffen, stecken sich häufiger an und müssen intensivmedizinisch behandelt werden. Das wirkt sich auch auf die Position der Menschen in Niedersachsen aus: Laut einer Umfrage, die Infratest dimap für den NDR durchgeführt hat, sind 65 Prozent der 1.160 Befragten für eine allgemeine Impfpflicht, einen Zwang für bestimmte Berufsgruppen befürworten sogar 78 Prozent.

Allgemein lässt sich anhand der Erhebung auch eine große Unzufriedenheit mit der Corona-Politik der rot-schwarzen Landesregierung erkennen: Mehr als die Hälfte der Niedersächsinnen und Niedersachsen ist unzufrieden mit dem eingeschlagenen Kurs. Nur rund ein Viertel steht dem wohlwollend gegenüber. Die Politik der Bundesregierung kommt sogar noch schlechter an: 75 Prozent der Befragten sind unzufrieden.

2-G-Regel stößt auf Zustimmung

Aus der Umfrage geht auch klar hervor, dass sich die Menschen deutlich striktere Regeln wünschen: 47 Prozent der Befragten geben an, dass ihnen die Regeln nicht weit genug gehen. Darunter vor allem Anhängerinnen und Anhänger von SPD, Grüne und CDU. Doch was wünschen sich die Menschen in Niedersachsen, um durch die vierte Welle zu kommen? 60 Prozent der Befragten halten die 2-G-Regel, die mit der neuen Landesverordnung flächendeckend eingeführt werden soll, für den richtigen Weg – 18 Prozent wünschen sich Regeln, die weiter darüber hinausgehen.

Mehr als die Hälfte hält es zudem für falsch, die Weihnachtsmärkte zu öffnen. Überraschend: Darunter sind auch 18 Prozent der Menschen, die die AfD wählen würden. 53 Prozent der Anhängerinnen und Anhänger stimmten immerhin dafür, dass ihnen die Regeln deutlich zu weit gingen. Bei Grüne und CDU waren es nur vier, bei SPD fünf und bei der FDP 21 Prozent.

Von Mandy Sarti