Hannover

Die Impfkampagne der Landesregierung macht Fortschritte: Mehr als die Hälfte der Menschen in Niedersachsen sind inzwischen gegen Covid-19 geimpft. Laut den Zahlen des Robert-Koch-Instituts haben mehr als vier Millionen Menschen ihre Erstimpfung erhalten, das sind 50,6 Prozent.

Gesundheitsministerin Daniela Behrens (SPD) freut sich und macht am Donnerstag deutlich: „Das ist ein weiterer Meilenstein für unsere Impfkampagne und ein großer Erfolg.“ Niedersachsen liegt damit im Ländervergleich auf Platz sechs. Bei den Zweitimpfungen erreicht das Land laut der Gesundheitsministerin bald die 30-Prozent-Marke.

523.976 Menschen auf der Warteliste der Impfzentren

Gleichzeitig ist ein Großteil der Menschen damit aber auch noch nicht geimpft. Am Donnerstag standen rund 523.976 Menschen auf der Warteliste für einen Termin in den Impfzentren. Daniela Behrens bittet um Geduld: „Ab der kommenden Woche werden in den Impfzentren wieder mehr Erstimpfungen durchgeführt, sodass auch die Warteliste der Impfzentren schneller abgearbeitet werden kann.“ Auch, wenn die Lieferankündigungen hinter den Erwartungen zurückbleiben, zeigt sie sich zuversichtlich, dass im Laufe des Sommers allen Menschen ein Impfangebot gemacht werden könne.

Doch so zuversichtlich wie die Gesundheitsministerin sind nicht alle. Simon M. (Name geändert) aus Hannover wurde kürzlich bei dem Versuch einen Impftermin zu vereinbaren, bitter enttäuscht. „Meine Hausarztpraxis hat mir online einen Termin für Januar 2022 vorgeschlagen. Einen Tag später fiel der Termin sogar schon in den Februar.“ Der 36-Jährige gehört zu keiner der ursprünglichen Priorisierungsgruppen, ist selbstständig und hat damit auch nicht die Möglichkeit, im Betrieb geimpft zu werden. Anders als bei älteren Menschen kommt bei jüngeren zudem häufig hinzu, dass sie seltener bei Fachärztinnen und Fachärzten in Behandlung sind. Sich auf mehrere Wartelisten setzen zu lassen, fällt oftmals weg.

Simon M. geht es bei der Impfung weniger um die Freiheiten, die er zurückerlangen könnte, sondern um die eigene Sicherheit: „Ich habe furchtbare Angst vor Long Covid.“ Einige seiner Freunde hätten noch immer mit den Folgen des Virus zu kämpfen.

Kaum Impfstoff für Erstimpfungen in Praxen

Doch wie kann es überhaupt sein, dass die Termine erst für Januar vergeben werden, wenn die Gesundheitsministerin so zuversichtlich ist, dass bereits im Laufe des Sommers alle Menschen in Niedersachsen seine Impfung bekommen? Detlef Haffke, Sprecher der Kassenärztlichen Vereinigung Niedersachsen, sagt im Gespräch mit der NP: „Wenn die Ärztinnen und Ärzte mit den derzeitigen Liefermengen planen, ist der Januar theoretisch realistisch.“ Im Moment würden die Medizinerinnen und Mediziner beinah wöchentlich enttäuscht – denn es gibt immer weider deutlich weniger Vakzin als angekündigt.

Darüber hinaus steht nur wenig Impfstoff für Erstimpfungen zur Verfügung, die Praxen erhalten in der Woche gerade einmal 79 Dosen. „Große Sprünge gelingen damit nicht“, weiß Detlef Haffke. Dennoch hofft er weiterhin, dass sich die Liefermengen in den kommenden Wochen endlich deutlich erhöhen. Aber auch, wenn das eintreten sollte, ist er zurückhaltender als Ministerin Daniela Behrens: Spätestens Ende Oktober könnte allen ein Impfangebot gemacht werden.

Bis dahin wird es vermutlich vielen jungen Menschen wie Simon M. gehen: Trotz Wegfalls der Priorisierung erhalten sie kaum Impftermine. Aber auch für sie ist die Immunisierung wichtig: Studienverbände fordern den Schutz beispielsweise, damit nach dem Sommer wieder die Uni-Vorlesungen in Präsenz stattfinden können. „Gerade bei der großen Einwohneranzahl in der Stadt haben es junge Selbstständige oder Studierende schwer, an einen Impftermin zu kommen“, macht Detlef Haffke deutlich.

Und so bleibt das Warten auf dem Impfstoff zumindest für sie weiter mit Frustration verbunden.

Von Mandy Sarti