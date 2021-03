Hannover

Seit dieser Woche haben alle Bürgerinnen und Bürger in Niedersachsen die Möglichkeit, sich einmal wöchentlich kostenlos auf Covid-19 testen zu lassen. Die Kosten für die Schnelltests werden vom Bund übernommen.

Inzwischen erklären sich immer mehr Ärztinnen und Ärzte bereit, die Tests anzubieten. „Die Kassenärztliche Vereinigung Niedersachsen hat am Wochenende alle niedersächsischen Arztpraxen angeschrieben und um eine Rückmeldung gebeten, ob sie Corona-Schnelltests anbieten. Bisher haben sich über 1000 Praxen gemeldet“, sagte der KVN-Vorsitzende Mark Barjenbruch am Dienstag in Hannover.

Problem: Noch nicht genügend Schnelltests vorhanden

Die KVN veröffentlicht die Medizinerinnen und Mediziner online (www.arztauskunft-niedersachsen.de). Unter Besonderheiten müssen die Corona-Schnelltests ausgewählt werden. Die Liste soll sukzessive erweitert werden.

Im Stadtgebiet von Hannover bieten laut der Liste inzwischen 44 Ärztinnen und Ärzte die Schnelltests an.

Die Tests seien ein wichtiger Baustein für mehr Sicherheit während der Pandemie, betonte Mark Barjenbuch. Allerdings seien bei den Bürgerinnen und Bürgern durch die Ankündigungen Erwartungen geweckt worden, die momentan noch nicht erfüllt werden könnten. Es sei nicht realistisch, dass alle Praxen nun massenhaft Tests vorrätig hätten – sie müssten zunächst bestellt werden. „Daher sollten Bürgerinnen und Bürger vor dem Besuch in einer in der Arztauskunft unter Corona-Schnelltest gelisteten Praxis anrufen, ob noch genügend Schnelltests vorhanden sind.“

Von Mandy Sarti