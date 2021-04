Mehr Freiheiten für Geimpfte? Landtag zeigt sich uneins

Hannover

Der Lockdown zerrt an den Nerven der Menschen. Mit der steigenden Zahl der Geimpften, wächst auch die Hoffnung, dass Einschränkungen zurückgenommen werden können. Doch was ist tatsächlich möglich? Eine Frage, die am Mittwoch im niedersächsischen Landtag diskutiert wurde. Und es offenbarte sich: So richtig einig scheint man sich darüber noch nicht zu sein.

Der CDU-Abgeordnete Christian Calderone zeigte sich am Morgen überzeugt, dass es eine schrittweise Rückkehr zur Normalität brauche und diese müsste bei den Menschen beginnen, bei denen sich Grundrechtseingriffe wegen einer Impfung erübrigten. „Nicht der Staat gibt uns Freiheitsrechte, sondern wir besitzen sie selbst“, stellte er klar. Er zeigte auch auf, dass es nicht darum gehe, „am besten alle gleich schlecht zu behandeln“. Dies sorge für Ungerechtigkeiten. Deswegen müssten Geimpfte, Genesene und negativ Getestete anders behandelt werden.

Auch FDP-Chef Stefan Birkner betonte, dass die Grundrechtseingriffe für diese Menschen nicht mehr greifen könnten. Mindestens dort, wo negative Tests vorliegen müssen, müssten Geimpfte bessergestellt werden. Gleichzeitig machte er auch deutlich: „Das reicht nicht aus.“ Das Land müsse auch die Fragen klären, was mit Betreiberinnen und Betreibern geschehe, die ihre Geschäfte oder Restaurants ausschließlich für Geimpfte öffnen möchten.

Grüne fordern Lockerungen für den Außenbereich

Die Grünen äußerten sich dagegen zurückhaltender. Es sei nicht abschließend geklärt, ob Geimpfte und bereits Genesene das Virus tatsächlich nicht übertragen oder erneut erkranken können, sagte Helge Limburg. Zudem gehe es auch um einen gesellschaftlichen Frieden zwischen den Generationen. Junge Menschen steckten seit Beginn der Pandemie zurück, verhielten sich solidarisch gegenüber den Älteren – warteten zu Recht bei der Impfung länger. Nun dürften sie aber nicht erneut benachteiligt werden, er sprach sich deshalb für die Gleichstellung von Geimpften, Genesenen und negativ Getesteten aus. Darüber hinaus forderte er mehr Kreativität für Freiheiten im Außenbereich: „Draußen geht nicht alles, aber draußen geht mehr, als es die Landesregierung den Menschen zugestehen will.“ Beispielsweise Unterricht im Freien oder Treffen in Kleingruppen.

Die Landesregierung will für mehr Freiheiten an dem Grundsatz festhalten, zunächst abzuwarten, bis allen Menschen ein Impfangebot gemacht werden kann. Gesundheitsministerin Daniela Behrens (SPD) machte im Landtag zudem deutlich: „Die Erkenntnisse zur Infektiösität Geimpfter müssen gesichert sein.“ Derzeit reiche die Datenbasis noch nicht aus. Sie verwies außerdem darauf, dass das Land bereits am 19. April Geimpfte mit negativ Getesteten gleichgesetzt hatte. Auch die Quarantäne-Regel gilt für sie nicht mehr. „Die ersten Schritte haben wir in Niedersachsen bereits getan, während andere Länder noch diskutieren.“

23,5 Prozent der Bevölkerung zum ersten Mal geimpft

Mit Blick auf Covid-19-Erkrankte erklärte sie, dass diese fünf bis acht Monate nach der Infektion immun seien. Nach sechs Monaten erfolge dann eine einmalige Impfung, die den vollständigen Schutz sicherstelle.

In Niedersachsen wurden bis Montag 23,5 Prozent der Bevölkerung zum ersten Mal gegen Covid-19 geimpft. Mehr als sechs Prozent haben die zweite Immunisierung erhalten. Das Land rechnet mit einer erheblichen Steigerung der Quote innerhalb der kommenden Wochen.

Von Mandy Sarti