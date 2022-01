Mehr Corona-Tests an Niedersachsens Schulen nach den Zeugnisferien

Hannover

Niedersachsens Kultusminister hat die Schülerinnen und Schüler anlässlich der Zeugnisvergabe dazu aufgerufen, die Corona-Maßnahmen weiter mitzutragen. „Wir alle müssen jetzt noch durchhalten, Kontakte auf das Notwendige beschränken, Homeoffice machen, die Impfangebote annehmen und die allgemeinen Regeln beachten“, teilte Grant Hendrik Tonne (SPD) am Freitag mit. „Es wird auch noch ein paar Wochen anstrengend und belastend bleiben. Ich bin aber sehr zuversichtlich, dass wir auch bald zu einer Verbesserung der Lage kommen werden.“ Kinder und Jugendliche sind in der Omikron-Welle überdurchschnittlich häufig mit Corona infiziert.

Tonne verteidigte zudem den Kurs, die Schulen trotz der hohen Infektionszahlen offen zu halten. „Wir alle wissen um die riesige Herausforderung, Schule in der Pandemie zu organisieren und Präsenzunterricht anzubieten“, sagte er. „Wir alle wissen aber auch, wie gut das den Kindern und Jugendlichen tut.“

Tägliche Testpflicht für Schüler ohne Booster

Das Land Niedersachsen will auch im zweiten Schulhalbjahr den Kampf gegen die Corona-Pandemie an den Schulen fortsetzen. Ab Mittwoch, 2. Februar, werde das Sicherheitsnetz erneut enger gezogen, kündigte Tonne (SPD) an. Dann müssten sich auch geimpfte und genesene Schülerinnen und Schüler vor dem Weg in die Schule täglich zu Hause testen. Niedersachsens Schulen haben am Montag und Dienstag Zeugnisferien.

Neues aus dem NP-Newsroom Unsere Übersicht zu den wichtigsten Nachrichten aus Hannover täglich gegen 13 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Ausgenommen von der Testpflicht seien dann noch Schülerinnen und Schüler mit Auffrischungsimpfung. Der nochmals erhöhte Sicherheitsstandard ermögliche es, dass sich in der Regel nur noch infizierte Kinder und Jugendliche isolieren müssten. Für enge Kontaktpersonen sei keine Quarantäne mehr erforderlich. Die Schulen müssten daher auch keine Kontaktpersonen an die Gesundheitsämter melden.

Von NP/dpa/epd