Hildesheim

Weitere Masernfälle alarmieren die Behörden in Hildesheim. Unter anderem hat sich ein Säugling mit der gefährlichen Krankheit angesteckt. Eine weitere infizierte Person hat eine Veranstaltung in einer Schule besucht – der Landkreis befürchtet, dass sich dabei weitere Menschen angesteckt haben könnten.

Laut Mitteilung könnten sich „alle ohne ausreichenden Impfschutz“ angesteckt haben, die am Freitag, 29. November, zwischen 12.30 Uhr und 15 Uhr sowie zwischen 17 Uhr und 19.30 Uhr die Veranstaltung in der Oberschule in Söhlde besucht haben.

Diese Personen werden gebeten, sich umgehend bei einem Arzt ihres Vertrauens zu melden. Eine Ansteckungsgefahr von ihnen geht erst am kommenden Wochenende aus, Krankheitsanzeichen (Fieber, trockener Husten, wässriger Schnupfen, Bindehautentzündung und bräunlich - rosafarbene, leicht erhabene, zusammenfließende Hautflecken zuerst im Gesicht und hinter den Ohren) werden voraussichtlich erst ab dem 12. Dezember sichtbar sein, also etwa drei bis fünf Tage nach Beginn der Infektiosität.

Impfpässe aller Schüler werden überprüft

Die Übertragung des Erregers erfolgt durch Tröpfcheninfektion zum Beispiel beim Husten, Niesen oder Sprechen. Schon kurze und flüchtige Kontakte mit Erkrankten während der Infektionsphase können zu einer Erkrankung von empfänglichen Personen führen. Dabei reicht es sogar aus, wenn sich ein Erkrankter zwei Stunden zuvor im selben Raum aufgehalten hat oder etwa mit demselben Bus gefahren ist.

Am Mittwoch werden an einer Schule im Landkreis Hildesheim die Impfpässealler Schüler sowie sämtlicher dort Beschäftigten überprüft. Sofern Schulbetretungsverbote ausgesprochen werden müssen, wäre das bis einschließlich 20. Dezember.

Von NP