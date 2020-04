Mit knapp 200 Menschen an Bord wird Abstand halten schwer. Während der Corona-Pandemie startet der Einsatzgruppenversorger „ Berlin“ Richtung Mittelmeer. Kommandant Stefan Klatt (51) erwartet besondere Belastungen, wie er im Interview erzählt.

Sie laufen in der Corona-Krise zum Einsatz aus. Gibt es da spezielle Maßnahmen an Bord?

Die „ Berlin“ ist ein recht großes Schiff, das größte Schiff, das die Deutsche Marine hat. So haben wir ein bisschen mehr Platz, aber ganz umsetzen wie draußen können wir Abstandsregelungen nicht. Wir halten so gut es geht zwei Meter Abstand. In den Räumlichkeiten zum Essen essen wir in Schichten und lassen immer einen Stuhl frei.

Was wird in Sachen Hygiene gemacht?

Wir desinfizieren alle Handläufe und Klinken und alles, was so angefasst wird, dreimal am Tag. Ansonsten sind wir sowieso sehr saubere Menschen, wir machen zweimal am Tag „Reinschiff“, also wir putzen.

Eine belgische Fregatte musste wegen eines Corona-Falls zu ihrem Heimathafen zurückkehren. Wie wird sichergestellt, keine Infizierten an Bord zu lassen?

Wir könnten an Bord Menschen isolieren, dafür ist Platz. Wir hoffen, dass wir möglichst gesund losfahren, weil wir uns möglichst an die Regeln gehalten haben. Aber eine hundertprozentige Sicherheit gibt es nicht. Wenn es schlecht läuft, das will ich auch nicht verhehlen, kann es sein, dass wir zurückkehren müssen.

Gibt es weitere Besonderheiten?

Normalerweise gehen wir alle sieben bis zwölf Tage an Land. Wir können uns da auch mal die Beine vertreten, einen Cappuccino oder ein Glas Rotwein trinken. Diesmal werden wir wie zu Segelschiffzeiten wahrscheinlich die gesamte Zeit an Bord verbringen, je nachdem, wie sich die Pandemie entwickelt. Wenn Menschen wieder einreisen dürfen in Griechenland, können wir sicherlich auch wieder von Bord, aber im Moment ist das alles nicht möglich. Das ist eine große Zusatzbelastung. Aber alle sind gelassen, motiviert und trotz allem gut gelaunt.