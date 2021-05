Marburger Bund warnt vor Lockerung der Maskenpflicht

Hannover

Die Landesregierung erwägt, in Regionen mit einer 7-Tage-Inzidenz unter 35 ab kommendem Dienstag die Maskenpflicht im Einzelhandel aufzuheben.

„Über so einen Schritt können wir nachdenken, wenn wir einen Anteil von etwa 80 Prozent vollständig Geimpfter in Niedersachsen erreicht haben, beziehungsweise zumindest alle Impfwilligen sich impfen lassen konnten“, sagte der Vorsitzende des Marburger Bundes in Niedersachsen, Hans Martin Wollenberg. Aktuell seien erst rund elf Prozent der Menschen in Niedersachsen vollständig gegen das Corona-Virus geimpft. Viel zu viele warteten angesichts des knappen Impfstoffs immer noch auf den ersten Impftermin.

„Das Erreichte nicht aufs Spiel setzen“

„Wir dürfen das Erreichte nicht aufs Spiel setzen“, betonte Wollenberg. „Wer jetzt die Maskenpflicht lockert, gefährdet diejenigen, die noch keine Impfung erhalten haben.“

Marburger Bund-Landesvize Andreas Hammerschmidt erklärte, die so genannten AHAL-Regeln müssten bis zum Ende der Pandemie eingehalten werden, sonst drohe die nächste Welle. Mutanten wie die aktuelle indische Variante seien nur mit einer hohen Durchimpfungsrate in Schach zu halten. „Solange wir diese nicht erreicht haben, führt am Maskentragen kein Weg vorbei“, sagte Hammerschmidt.

Von epd