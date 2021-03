Göttingen

Ins Zweifeln geraten ist Klaus Zubeil darüber, ob beim Gesundheitsamt Göttingen die linke Hand weiß, was die rechte tut. Seine Odyssee der anderen Art fing am 4. Februar an. Der Bovender hatte seine Mutter im GDA-Wohnstift besucht. Dort wurde er mittels eines Corona-Schnelltests positiv auf Covid-19 getestet. Nach dem ersten Schrecken hatte er unmittelbar danach durch seinen Hausarzt einen PCR-Test machen lassen.

„Kaum nach Hause zurückgekehrt, bekam ich einen Anruf eines Mitarbeiters des Gesundheitsamtes, der mir mitteilte, dass ich mich aufgrund des positiven Tests ab sofort für die Dauer von zehn Tagen in Quarantäne befände und das Haus bis dahin nicht verlassen dürfe. Sollte der PCR-Test negativ sein, würde die Quarantäne aufgehoben“, berichtet Zubeil. Klare Ansage – an sich.

Zwei Herren vom Ordnungsamt

Am 5. Februar erhielt er von der Hausarztpraxis die Nachricht, dass der PCR-Test negativ ausgefallen und das Testergebnis dem Gesundheitsamt durch das Labor zugegangen sei. Aufatmen. Am 6. Februar klingelte es an der Haustür, zwei Herren vom Ordnungsamt wollten die Einhaltung der Quarantäne kontrollieren.

„Auf meinen Einwand, dass sich die Quarantäne nach Aussage des Gesundheitsamtes durch die Vorlage eines negativen PCR-Tests erledigt habe, entgegneten sie, dass die Aufhebung nur durch einen schriftlichen Bescheid erfolgen könne“, so Zubeil. Daraufhin rief er erneut beim Gesundheitsamt an. Ja, hieß es dort, das negative Testergebnis liege vor, somit habe die Quarantäneanordnung keine Gültigkeit mehr. Drei Tage war Ruhe.

Anruf aus dem Gesundheitsamt

„Am 9. Februar erhielt ich dann einen Anruf einer Mitarbeiterin des Gesundheitsamtes, die mich fragte, ob ich Symptome habe oder gar erkrankt sei. Auf meinen Hinweis, dass dem Gesundheitsamt seit dem 5. Februar ein negativer Test vorliege, teilte sie mit, dass die Quarantäneanweisung nach wie vor Bestand habe.“ Nachdem die eine Dame vom Gesundheitsamt aufgelegt hatte, rief der Bovender erneut die andere schon bekannte Nummer an: „Mir wurde mitgeteilt, dass die Quarantäne nicht mehr bestehe.“

Schriftlicher Quarantänebescheid

Am 11. Februar flatterte dann der schriftliche Quarantänebescheid ins Haus, verbunden mit dem Hinweis, dass die Quarantäneanordnung nicht automatisch mit dem 14. Februar ende, sondern durch das Gesundheitsamt aufgehoben werden müsse. „Hierauf dann ein erneuter Anruf beim Gesundheitsamt meinerseits, bei dem der Mitarbeiter eingestand, dass die Arbeitsorganisation suboptimal und verbesserungswürdig sei“, erinnert sich Zubeil an dieses Gespräch.

Ein Bescheid, der nach der Zeit kam Als katastrophal bezeichnet Hermann Sonneborn im Gespräch mit dem Tageblatt die Arbeitsweise des Gesundheitsamtes. Der 67-Jährige aus der Nähe von Duderstadt war am 19. Februar positiv auf Corona getestet worden und in Quarantäne gegangen. Die lief am 1. März aus. Ein Bescheid über die Anordnung der Quarantäne sei die ganze Zeit über nicht eingegangen. Der sei erst am 2. März gekommen, nachdem Sonneborn in einem Gespräch mit einer Ärztin nachdrücklich darauf hingewiesen hatte. Die Anordnung war am 25. Februar geschrieben und am 1. März frankiert worden, berichtet er. Laut Bescheid hätte er sich am 20. Februar im Evangelischen Krankenhaus Weende einfinden sollen – warum, blieb unklar. Er habe dann bei der Corona-Hotline und bei der Polizei angerufen, weil seines Erachtens nach gegen das Infektionsschutzgesetz verstoßen wurde. Ein Mitarbeiter des Gesundheitsamtes in Osterode habe ihm gesagt: „Die Politiker schreiben viel auf ihr Papier.“ Seine Ehefrau, die ebenfalls unter Quarantäne stand, habe auch nach Auslaufen dieser Zeit nichts Schriftliches bekommen. Sonneborn ist sich sicher, sich bei einem Bekannten angesteckt zu haben, der kurz zuvor im St.-Martini-Krankenhaus Duderstadt operiert worden war. „Er ist getestet worden, als er in die Klinik kam. Aber nicht, als er entlassen wurde“, versichert der ehemalige Selbstständige.

„Rechtswidriger Verwaltungsakt“

Am 14. Februar erhielt er die schriftliche Aufhebung der häuslichen Quarantäne mit der Begründung, dass ein „rechtswidriger Verwaltungsakt aufgehoben werden könne“. Was so viel bedeutet wie: Das Amt hat erkannt, dass die Anordnung der Quarantäne unsinnig war. „Kein Hinweis auf ein Bedauern oder gar eine Entschuldigung“, bedauert Zubeil seinerseits. Schließlich habe es sich um eine freiheitseinschränkende Maßnahme gehandelt, zu Unrecht.

Mangelnde Organisationsstruktur

„Wenn in meinem Fall die Kenntnisnahme und Bearbeitung eines negativen Testergebnisses eine Woche dauert, kann ich der Aussage von Frau Broistedt, dass das Gesundheitsamt die Herausforderungen gut gemeistert habe, nicht folgen“, bezieht sich der Bovender auf einen Artikel im Tageblatt, in dem die Leiterin des Krisenstabes die Arbeit des Gesundheitsamtes gelobt hatte.

Er fügt der Schilderung seines Tête-à-Tête mit dem Gesundheitsamt die Versicherung an: „Bei meinen Telefonaten habe ich stets das Gefühl gehabt, mit engagierten und kompetenten Mitarbeitern zu sprechen, aber von allen wurde die mangelnde Organisationsstruktur bemängelt. Ich mag mir gar nicht vorstellen, was passiert, wenn die angekündigten massenhaften Schnelltests eingeführt werden und dann natürlich auch die Anzahl der fehlerhaften Tests steigt.“

Verwaltung: „Vereinzelte Fehler“

Ist die Arbeitsbelastung im Gesundheitsamt Göttingen aktuell so hoch, dass Kommunikationspannen dieser Art nicht auszuschließen sind? In dem Fall sei es nicht glatt gelaufen, räumt der Sprecher der Stadtverwaltung Göttingen, Dominik Kimyon, ein. „Das ist für die betroffene Person natürlich nicht schön, und wir arbeiten an den Prozessen, damit so etwas vermieden wird“, erklärt er.

„Vereinzelte Fehler“ könnten bei der Vielzahl an Quarantänebescheiden nicht immer ausgeschlossen werden. So seien bislang rund 20 000 Quarantäne-Anordnungen ausgesprochen worden, verdeutlicht Kimyon die Dimension.

Wie zuverlässig sind Schnelltests?

Und um die bange Frage von Klaus Zubeil aufzugreifen: Wie oft bestätigen sich denn positive Schnelltests durch einen PCR-Test nicht? Kimyon: „Hierzu hat das Gesundheitsamt Göttingen keine expliziten Aufzeichnungen. Nach den Erfahrungen der letzten Wochen wird aber eine deutliche Überzahl an positiven Schnelltests durch PCR bestätigt.“

Von Ulrich Meinhard