Bad Bentheim

Wegen eines gefälschten Ausweises ist ein 22-Jähriger bei der Einreise aus den Niederlanden daran gescheitert, rund 10 000 Ecstasy-Tabletten nach Deutschland zu schmuggeln. Der Mann sei von einer Streife am Bahnhof Bad Bentheim kontrolliert worden, teilte die Bundespolizei am Montag mit. Dabei bemerkten die Polizisten, dass der vorgelegte italienische Reisepass gefälscht war. Die fünf Kilogramm schweren Tabletten hatte der Mann in der Nähe seines Sitzplatzes gebunkert.

Ein Abgleich seiner Fingerabdrücke ergab, dass der Mann in Deutschland per Haftbefehl gesucht wurde. Er hatte zuvor gegen seine Bewährungsauflagen nach einem Diebstahl verstoßen. Weil sein Aufenthaltsorts unbekannt war, wurde ein Sicherungshaftbefehl ausgestellt. Er sitzt nun im Gefängnis.

Von RND/lni