Mann verschanzt sich in Lübecker Bank: Spezialkommando im Einsatz

In der Fackenburger Allee waren am Montagnachmittag zahlreiche Polizisten und ein Spezialeinsatzkommando (SEK) im Einsatz. Nach Angabe der Lübecker Polizei hatte ein unbekannter Mann mehrere Glasscheiben der ansässigen Commerzbank-Filiale eingeschlagen. Er soll bewaffnet gewesen sein. Anschließend verschanzte er sich in einer Kellerwohnung mit separatem Eingang in einem angrenzenden Gebäude. Die Einsatzkräfte des SEK konnten den mutmaßlichen Täter um 17.12 Uhr festnehmen.

Laut Polizei trug der 26-jährige Täter mindestens ein Messer bei sich, mit welchem er von innen durch die Tür nach außen in Richtung der davor befindlichen Polizeibeamten stach. Zwar wurde dabei niemand verletzt, doch die Polizisten forderten aus Sicherheitsgründen das SEK Schleswig-Holstein und Beamte der Verhandlungsgruppe an. Nach Angaben der Polizei wurde durch die Berufsfeuerwehr der Rettungsdienst in Einsatzortnähe bereitgestellt.

„Nachdem ein richterlicher Beschluss zum Eindringen in die Wohnung vorlag, wurde dieses um 17.12 Uhr durch Beamte des SEK umgesetzt“, teilte die Polizei am Montagabend mit. Der Tatverdächtige wurde vorläufig festgenommen und zum 2. Polizeirevier Lübeck gebracht.

SEK-Einsatz in Lübeck: Ein Mann soll mehrere Scheiben einer Bank zerstört haben. Quelle: Markus Scholz/dpa

Die Sperrungen des Gebiets rund um den Einsatzort wurden nach Abrücken der Einsatzkräfte wieder aufgehoben. Ein Glaser reparierte laut Augenzeugenberichten noch die zerstörten Scheiben der Bankfiliale.

Hintergründe noch unbekannt

„Zu den Hintergründen, die das heutige Handeln des 26-Jährigen aus Lübeck nachvollziehbar machen, gibt es zum jetzigen Zeitpunkt noch keine Erkenntnisse“, heißt es von der Lübecker Polizei und Staatsanwaltschaft weiter.

Die weiteren Ermittlungen hätten allerdings schon ergeben, dass es für den Mann einen offenen Vollstreckungshaftbefehl gibt, weil er Teile einer rechtskräftig gegen ihn verhängten Geldstrafe nicht bezahlt hat. Sollte der Mann nicht in der Lage sein, die Strafe zu bezahlen, werde er stattdessen in der Justizvollzugsanstalt eine sogenannte Ersatzfreiheitsstrafe verbüßen müssen.

