Weil er mehrfach den Notruf der Polizei missbrauchte, hat die Polizei mehrere Telefone eines 58-jährigen Mannes in Bad Salzdetfurth im Landkreis Hildesheim beschlagnahmt. Der 58-Jährige hatte am Sonntagmorgen mindestens 13 Mal angerufen, wie die Polizei mitteilte. Der Mann habe in der Vergangenheit bereits häufiger den Notruf missbraucht.

Als er beim Eintreffen der Polizei nicht freiwillig seine Wohnungstür öffnen wollte, hat ein Richter des Amtsgerichts Hildesheim einen Durchsuchungsbeschluss erlassen. Die Beamten öffneten die Tür daraufhin gewaltsam.

Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren wegen des Missbrauchs von Notrufen eingeleitet.

