Am Mittwoch haben osnabrücker Sicherheitsbehörden einen 33-jährigen Mann aus dem Libanon in Präventivhaft genommen. Grund: Er soll angedroht haben, in Berlin ein Attentat verüben zu wollen. Darüber unterrichtete Innenminister Boris Pistorius ( SPD) am Freitag den niedersächsischen Landtag.

Offenbar hatte der abgelehnte Asylbewerber angekündigt, den „Märtyrertod“ sterben zu wollen und sich „in Berlin in die Luft zu sprengen“. Außerdem habe er gedroht, den Menschen in seinem nächsten Umfeld etwas antun zu wollen, so der Innenminister.

Mann für Gewaltpotenzial bekannt

Bereits in der Vergangenheit war von dem Mann ein erhebliches Gewaltpotenzial ausgegangen. So wurde er von Sicherheitsbehörden als Hochrisikofall im Bereich häuslicher Gewalt eingestuft.

Erst im Februar war der Mann aus dem Gefängnis entlassen worden. Vor gut einer Woche wurde ein neues Verfahren wegen Körperverletzung gegen ihn eingeleitet.

Von Mandy Sarti