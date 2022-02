Hannover/Stuhr

Die Polizei macht weiterhin nur wenige Angaben zum rätselhafte Überfall samt Freiheitsberaubung auf zwei Geschäftsmänner aus Hannover. Der Inhaber mehrerer Handyläden und ein Kollege wurden Anfang Februar in Stuhr bei Bremen in einer Lagerhalle über Stunden misshandelt und später schwer verletzt an der Autobahn ausgesetzt. „Es war furchtbar“, berichtet der 38-Jährige, auf den es die Täter vornehmlich abgesehen hatten. Der Mann möchte anonym bleiben, da er vor allem Angst um seine Familie hat.

Er sei mit Hammerschlägen und Stockhieben traktiert worden, auch mit Schusswaffen hätten sie auf ihn eingeprügelt. Sogar ein Messer sei ihm in den Oberschenkel gerammt worden, damit er endlich Geld herausrückt. Dass der 38-Jährige viel Blut verlor und unter anderem einen Nasenbruch erlitt, habe die Unbekannten nicht interessiert. „Während der Schläge haben sie nicht einmal mit mir gesprochen.“

Angeblich Amazon-Retourware angeboten

Der Geschäftsmann sei über Facebook und Ebay-Kleinanzeigen auf Annoncen zu Amazon-Retourwaren aufmerksam geworden. Er dachte, da könnten gute Elektroartikel für den Weiterverkauf dabei sein. Über Whatsapp mit ausländischer Nummer sei ein Treffen für den 4. Februar vereinbart worden. Doch als der Hannoveraner in Stuhr ankam, stand er dort allein. „Mir wurde dann für den nächsten Tag ein neuer Termin angeboten.“ Also fuhr der 38-Jährige an jenem Sonnabend mit einem Kollegen wieder nach Stuhr, dieses Mal zur Gottlieb-Daimler-Straße nahe der A1.

Ein Mann habe den Kaufinteressenten gegen 13.30 Uhr abgeholt, sein Kollege sollte im Wagen warten: „Ich dachte, das dauert nicht lange – angucken, eventuell kaufen, wieder wegfahren.“ Doch stattdessen wurde der 38-Jährige direkt nach Betreten der Halle mit Schlägen traktiert, fünf Männer sollen auf ihn eingeprügelt haben. Dann hätten die Unbekannten plötzlich das Geld verlangt, mit dem er die Ware kaufen wollte. Die Folter aus Schlägen und Hieben habe sich mindestens über eine Stunde erstreckt.

Erpresser rammen Messer in Oberschenkel

Zwischendrin sei sein Begleiter in die Halle gelockt und auch verprügelt worden. Irgendwann hätten die Täter das Handy des 38-Jährigen in die Hände bekommen. „Um die Pin zu erfahren, haben sie mir ein Messer ins Bein gerammt.“ Aus Angst habe er schließlich per Smartphone 20.000 Euro auf ein ausländisches Konto überwiesen. Erst gegen 17.30 Uhr seien beide Opfer ins Auto gesetzt und auf die A27 gefahren worden. Dort ließen die Täter sie blutend im Wagen allein. In einer nahen Tankstelle brach der 38-Jährige dann zusammen, die Angestellten verständigten die Polizei. Eine Notoperation folgte.

„Ich will andere Menschen vor diesen Leuten warnen“, sagt das Opfer jetzt. Niemand dürfe auf diese Annoncen reinfallen. Gleichzeitig sorgt er sich, dass die Männer ihn auch in Hannover aufsuchen könnten. Erst vergangenen Freitag veröffentlichte die Polizei Diepholz einen Zeugenaufruf. Sie stuft den Fall als erpresserischen Menschenraub ein, verweist jetzt aber an die inzwischen zuständige Staatsanwaltschaft Verden. Zunächst konnten die Strafverfolger keine weiteren Angaben machen.

Von Peer Hellerling