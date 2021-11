Hannover/Berlin

Im Kampf gegen die Corona-Pandemie will Niedersachsen auf 2G- und 2G-plus-Regeln setzen. Auf einem Bund-Länder-Gipfel ringen Bund und Länder am Donnerstag um einheitliche Corona-Regeln in Deutschland.

Welche Auswirkungen haben die Beschlüsse auf Niedersachsen? Nach der Ministerpräsidentenkonferenz (MPK) stellt sich Stephan Weil in einer Pressekonferenz den Fragen der Journalistinnen und Journalisten.

Hier können Sie die Veranstaltung im Livestream verfolgen. Wann genau die MPK endet und die Pressekonferenz beginnt, ist unklar.

Livestream: Stephan Weil stellt sich den Fragen

Der Bundestag hat am Donnerstag mit den Stimmen der möglichen künftigen Ampelkoalition von SPD, Grünen und FDP Änderungen am Infektions­schutzgesetz beschlossen. Die epidemische Lage von nationaler Tragweite wird nicht verlängert und läuft am 25. November aus – sollte der Bundesrat dem Gesetzesvorhaben zustimmen. Die Feststellung der Corona-Notlage durch den Bundestag ist zurzeit noch die Rechtsgrundlage für die Corona-Maßnahmen.

An ihre Stelle tritt ein Katalog von Maßnahmen, der in vielen Punkten mit dem identisch ist – etwa Maskenpflicht, Abstandsgebote, Hygienekonzepte –, was bisher schon möglich ist. Er enthält aber auch zusätzliche Regelungen. Ausgeschlossen sind künftig flächendeckende Schließungen und Verbote.

Von RND/dpa