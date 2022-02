Die Beschlussvorlage für die Bund-Länder-Gespräche am Mittwoch sieht weitreichende Lockerungen vor. Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) hat in den vergangenen Tagen zwar Lockerungen in Aussicht gestellt, aber immer wieder betont, dass er im „Team Vorsicht“ spiele. Was bedeutet das für die Lockerungspläne?