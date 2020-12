Lüneburg

Bei dem am Wochenende gestarteten Lüneburger „ Gassenzauber“ hat die Polizei zahlreiche Verstöße gegen Corona-Auflagen registriert. Wie erwartet seien viele Besucher und Touristen in die Innenstadt geströmt und die Verweilzonen bereits nach kurzer Zeit überfüllt gewesen, teilte die Polizei am Sonntag mit. Vor den Buden drängten sich demnach die Menschen, und Abstände wurden nicht eingehalten. Die erworbenen Nahrungsmittel wurden überall in der Innenstadt verzehrt.

Konzept mit Weihnachtsinseln und Verweilzonen

Viele der Gäste trugen zwar einen Mund-Nasen-Schutz, jedoch hielt sich kaum jemand an die Vorschriften bei den Verweilzonen. Laut Polizeiangaben war der Sicherheitsdienst mit dem riesigen Besucheraufkommen überfordert. Bei der polizeilichen Ansprache gaben die meisten Touristen an, die geltenden Vorschriften in den Zonen nicht zu kennen.

Lüneburg hat seinen bekannten Weihnachtsmarkt abgesagt, sich aber ein Alternativkonzept überlegt. Quelle: Philipp Schulze/dpa

Da ein Weihnachtsmarkt wegen der Corona-Pandemie nicht möglich ist, hatte Lüneburg kleine Weihnachtsinseln mit vier Verweilzonen eingerichtet. Dort soll im Sitzen ohne Maske konsumiert werden dürfen. An 22 Buden ist der Verkauf von Essen erlaubt. Die Maskenpflicht in der Altstadt wurde ausgeweitet, der Verzehr im Stehen ist verboten.

Von RND/lni