Lüneburg

Wegen sexuellen Missbrauchs an mehreren Jungen ist ein 26 Jahre alter ehemaliger Jugendbetreuer verhaftet worden. Der aus Lüneburg stammende Mann wurde am Mittwoch an seinem Wohnsitz in Münster in Nordrhein-Westfalen gefasst, wie Polizei und Staatsanwaltschaft in Lüneburg am Donnerstag mitteilten.

Ermittler schließen weitere Opfer nicht aus

Der Mann soll sich an fünf Jungen im Alter von elf und mehr Jahren vergangen haben. Es sei allerdings nicht unwahrscheinlich, dass weitere Fälle und Opfer hinzukämen. Der 26-Jährige, der nach Bekanntwerden der Vorwürfe im April seinen Posten in der Jugendarbeit aufgab, soll die Kinder und Jugendlichen bei Jugendfreizeiten missbraucht haben.

Von RND/lni