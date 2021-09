Lüneburg

Nach einem Autounfall auf einem Tankstellengelände in Lüneburg ist eine 80 Jahre alte Passantin gestorben. Die Frau war vor einer Woche vor dem Verkaufsraum vom Wagen eines 77-Jährigen erfasst worden. Wie die Polizei am Montag mitteilte, erlag die Seniorin wenige Tage später in einer Spezialklinik in Hamburg ihren Verletzungen.

Das Nachrichten-Briefing Die Themen des Tages und besondere Leseempfehlungen: Das Nachrichten-Briefing vom RedaktionsNetzwerk Deutschland. Jeden Morgen um 7 Uhr. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Nach bisherigen Erkenntnissen war der 77 Jahre alte Fahrer des Unfallwagens beim Rückwärtsfahren an eine Zapfsäule von der Bremse gerutscht und auf das Gaspedal gekommen. Das Auto beschleunigte rückwärts, fuhr mit dem Heck gegen den Verkaufsraum der Tankstelle und erfasste dabei die Frau, die gegen das Gebäude gedrückt wurde.



Von RND/dpa