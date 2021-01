Lüneburg

Ein Familienvater hat in der Nacht zu Dienstag unweit des Lüneburger Bahnhofs eine grauenvolle Entdeckung gemacht: Auf einem Parkplatz saß seine 19-jährige Tochter tot hinter dem Steuer ihres Autos. Sie ist erstochen worden. Die Polizei nahm wenige Stunden später einen 19 Jahre alten Verdächtigen fest. Womöglich handelt es sich um eine Beziehungstat.

Die junge Frau hatte am Montagabend bis etwa 23 Uhr im Außer-Haus-Verkauf einer Gaststätte in gearbeitet. Ihr Auto stellte sie zumeist auf einem Privatparkplatz ab, da ihr Vater in einer der umliegenden Büros tätig ist.

Von der Arbeit bis zum Fahrzeug sind es zu Fuß nur knapp 15 Minuten. Doch bis nach Hause kommt die junge Frau, die in einen kleinen Ort im östlichen Landkreis Lüneburg wohnt, in dieser Nacht nicht. Ihre Eltern machen sich Sorgen, der Vater fährt schließlich nach Lüneburg. Dort findet er seine Tochter um drei Uhr nachts auf dem Parkplatz in ihrem Auto. Wiederbelebungsversuche auch durch einen Notarzt bleiben erfolglos.

Getötete 19-Jährige wird obduziert

Kurze Zeit später beginnt die Spurensuche. Es regnet in Strömen, der Parkplatz auf dem Hinterhof ist mittlerweile eine einzige große Matschpfütze. Das Todesopfer wird zur Obduktion nach Hamburg gebracht, das Fahrzeug, ein dunkler VW Touran, lassen die Ermittler für eine genauere Untersuchung auf das Polizeigelände abschleppen.

Die Polizei bildet am Morgen eine Mordkommission. In deren Visier gerät schnell ein 19-jähriger Lüneburger, der noch am Dienstagvormittag vorläufig festgenommen wird. Zu den Hintergründen geben sich die Ermittler betont zurückhaltend: „Eine Beziehungstat kann zum jetzigen Zeitpunkt nicht ausgeschlossen werden“, sagt Polizeisprecherin Antje Freudenberg am Nachmittag lediglich.

Messer liegt in der Einfahrt

Zuvor hatte eine Einheit der Lüneburger Bereitschaftspolizei das Umfeld des Tatortes am Altenbrückerdamm abgesucht und an der Einfahrt zum Parkplatz die wahrscheinliche Tatwaffe gefunden: Ein Küchenmesser, an dem trotz des Dauerregens noch Blut anhaftete.

Die Polizei äußert sich bislang nicht dazu, woher das Messer stammt und ob der Verdächtige eine Aussage gemacht hat. Am Mittwoch soll in Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft entschieden werden, ob Haftbefehl beantragt wird.

Bislang ist nicht bekannt, ob womöglich Anlieger etwas von dem blutigen Angriff mitbekommen haben, die Situation aber vielleicht nicht erkannten. Denn der Parkplatz ist von drei Seiten durch mehrstöckige Wohngebäude eng umschlossen und hellhörig.

Lüneburgs Oberbürgermeister Ulrich Mädge hat derweil am Nachmittag den Angehörigen sein tief empfundenes Beileid mitgeteilt. „Wie schrecklich, wenn ein junger Mensch durch Gewalt sein Leben verliert. Wie traurig für die Familie der jungen Frau“, schrieb Mädge. „Der Polizei danke ich schon jetzt für ihre Ermittlungsarbeit. Das ist sicherlich keine leichte Aufgabe.“

Von RND/LZ/ Thomas Mitzlaff