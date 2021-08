Lübeck/Herzogtum-Lauenburg

Viele Blasen, ein brauner, schmieriger Belag auf der Wasseroberfläche, der stellenweise eine milchige Verfärbung hat – so wurde der Klempauer Hofsee in Beidendorf (Schleswig-Holstein) bei Regen fotografiert. Badegäste rätseln: Was ist mit dem See los? Ein Angler zuckt ratlos die Schultern: So etwas habe er seit Jahren an diesem See noch nie gesehen.

Die meisten großen Blasen entstanden auf dem mit der Schicht bedeckten See erst durch einsetzenden Regen. Dr. Heinz Klöser ist Mitglied im Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) und hat eine erste Ferndiagnose mithilfe der Bilder gestellt. Klöser bezeichnet die Bilder als „beunruhigend“ und geht davon aus, dass der See von einer Schicht Fadenalgen überzogen ist, die auf eine Algenblüte zurückgehen. Die Blasen könnten auch das Resultat einer Gasentwicklung sein, die von der Algenmatte aufgefangen werden.

Mögliche Ursache: Beunruhigende Gasentwicklung durch Algen

Gasentwicklung auf Klempauer Hofsee. Quelle: Nick Vogler

Doch wie entstehen solche Gase? Es sei am Wahrscheinlichsten, dass „abgestorbene Algen am Gewässergrund verfaulen und die Fäulnisgase – vorwiegend Methan – an die Oberfläche steigen und durch die Algenmatte gefangen werden“, so Klöser.

„Das kann im Extremfall zum ,Umkippen’ des Gewässers führen“ sagt Klöser. Das bedeute dann, dass das Seesystem aus dem Gleichgewicht gerät. Im konkreten Fall des Klempauer Hofsees würde das System gestört werden, indem „der Abbau des abgestorbenen Algenmaterials in der Tiefe so viel Sauerstoff aufzehrt, dass nichts mehr übrig bleibt und – wie es fachlich heißt – anoxisch wird.“

Zwar produziert die Algenmatte auch Sauerstoff, dieser wird allerdings weitgehend an die Luft abgegeben. Die daraus resultierenden Folgen sind dramatisch, denn in einem anoxischen See – also einem sauerstofffreien See – würde es zum Absterben aller Lebewesen kommen die Sauerstoff benötigen, vom Mikroben bis zum Fisch.

Da es sich lediglich um eine Ferndiagnose handelt, wolle sich Klöser zusammen mit einem weiteren ortskundigen Kollegen ein genaueres Bild verschaffen, kündigt Klöser an.

Trotz Blasen: Bisher kein Badeverbot vorgesehen

Zu Badeverboten wegen Blaualgenblüte kam es in vergangen Jahren mehrfach am Klempauer Hofsee im Sommer. Ein Badeverbot sei bisher aber noch nicht vom Kreis Herzogtum-Lauenburg vorgesehen, heißt es von einer Sprecherin des Kreises. Allerdings könne sich dies immer kurzfristig ändern, da Verbote oft witterungsbedingt ausgesprochen werden. Vor Ort schätze die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaf (DLRG) die Lage ein – bisher hab es keine Warnungen gegeben, heißt es vom Kreis.

