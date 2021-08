Lokführer-Streik beendet: Bahnverkehr nur noch mit wenig Einschränkungen

Hannover

Der Streik bei der Deutschen Bahn ist beendet und der Zugverkehr in Niedersachsen und Bremen normalisiert sich. Sowohl im Fern- als auch im Regionalverkehr seien die Züge am Freitagmorgen weitgehend normal gestartet, sagte eine Bahnsprecherin.

Nur einen Teilausfall im Fernverkehr habe es gegeben. Am Bahnhof in Hannover sei es dementsprechend ruhig gewesen. Vereinzelt könne es aber noch zu Einschränkungen kommen, so die Sprecherin.

Weitere Streiks sind möglich

Der Ausstand der Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) kam um 2 Uhr am Freitagmorgen planmäßig zum Abschluss. Die Mitglieder hatten in der Nacht zu Mittwoch die Arbeit im Personenverkehr niedergelegt, um Druck für eine höhere Bezahlung und bessere Arbeitsbedingungen zu machen.

Weitere Streiks sind möglich, dieses Wochenende wird es den Angaben zufolge jedoch nicht treffen.

Von RND/dpa