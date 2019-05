Hodenhagen

Der von zwei Löwen im Serengeti-Park Hodenhagen attackierte Tierpfleger ist auf dem Weg der Besserung und hat das Krankenhaus inzwischen verlassen. Seine Genesung gehe gut voran, teilte der Tierpark am Freitag mit. Der 24-Jährige war am 4. Mai von zwei rund 280 Kilogramm schweren Löwen angegriffen worden. Er hatte Bisswunden im Brustbereich erlitten und wurde mehrere Stunden operiert. Zwei Kollegen hatten den Mann in Sicherheit gebracht. Warum er das Gehege betrat, während die Löwen fraßen, ist unklar.

Von dpa/lni