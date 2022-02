Hannover

Die Debatte um Lockerungen der Corona-Regeln nimmt weiter Fahrt auf. FDP-Chef Stefan Birkner macht im NP-Interview deutlich, wieso eine Öffnungsperspektive für Niedersachsen wichtig ist.

Herr Birkner, Sie fordern eine Lockerungsperspektive. Wieso?

Es ist absehbar, dass die Omikron-Welle auch bei uns abflachen wird. Das können wir an den Entwicklungen in Dänemark und Großbritannien beobachten. Weitere Einschränkungen sind dann nicht mehr gerechtfertigt. Deswegen müssen wir bereits heute über Perspektiven sprechen.

Birkner fordert öffentliche Debatte über Lockerungen

Ministerpräsident Stephan Weil will zunächst bis Ende des Monats und den vorhergesagten Höhepunkt der Omikron-Welle warten, bis er lockert. Was stört Sie an diesem Kurs?

Aus meiner Sicht sind die Ankündigungen des Ministerpräsidenten nichts anders als vage Vertröstungen. Es ist nicht hinnehmbar, dass in der Landesregierung hinter verschlossenen Türen entschieden wird, wir brauchen eine öffentliche Debatte.

Also geht es Ihnen um mehr Transparenz?

Es ist relativ klar, dass die Welle auch bei uns wieder rapide abnehmen wird. Die Landesregierung wird sich für diesen Zeitpunkt Gedanken machen, sie kommuniziert sie aber nicht. Diese Hinhalte- und Vertröstungstaktik ist aber völlig inakzeptabel. Obwohl diese Diskussion gut im Parlament geführt werden könnte, ist die Pandemiebewältigung nach zwei Jahren immer noch ein rein exekutives Geschäft.

Welche Lockerungen sind aus Ihrer Sich angezeigt?

Die Gastronomie und Veranstaltungsbranche brauchen eine klare Perspektive. Die zehn-Personen-Regel für Restaurants ist absolut schräg und muss dringend auf den Prüfstand gestellt werden. Daneben ist es nicht plausibel, wieso Niedersachsen bei der Öffnung der Stadien einen Sonderweg einschlägt, wir reden schließlich nicht über eine Vollauslastung. Auch die Kontakt-Beschränkungen für Geimpfte müssen angepasst werden, immerhin hat sich gezeigt, dass sie deutlich weniger behandlungsbedürftig sind. Gerade im privaten Bereich hat sich der Staat besonders zurückzuhalten.

Gleichzeitig beklagen viele Betriebe erheblichen Personalausfall. Daneben steigt die Hospitalisierungsinzidenz weiter. Steht das nicht im Widerspruch zu möglichen Lockerungen?

In einer auflaufenden Welle zu lockern, wäre abgesehen von unsinnigen Regelungen problematisch. Es geht deswegen um den Zeitpunkt, wenn wir den Höhepunkt erreicht haben. Mit ein wenig Glück ist dieser Moment nicht allzu weit entfernt. Wichtig wäre aber auch, dass wir dafür eine verlässliche Datengrundlage haben – da sehe ich eindeutig Nachholbedarf.

Inwiefern?

Es geht mir um die Aussagekraft der Infektionszahlen. Die PCR-Tests sind die, die in die Inzidenz einfließen. Wenn sie aber aufgrund der Priorisierung zurückgehen und sich Menschen gar nicht erst testen lassen können, ist das problematisch. Die FDP und die Grünen haben frühzeitig im Parlament Anträge für den Ausbau der PCR-Testkapazitäten gestellt. Dass nun ein Engpass droht, ist auch ein Versäumnis der Landesregierung.

Ist die Impfpflicht eine gute Idee?

Auch, wenn die Omikron-Welle abflacht, ist unklar, welche Rolle weitere Mutationen spielen. Im Fokus steht deswegen die allgemeine Impfpflicht. Sie äußern sich dazu aber recht zurückhaltend. Wieso?

Es handelt sich um einen Eingriff in ein Freiheitsrecht, der gut gerechtfertigt sein muss und nur das letzte Mittel sein darf. Aus meiner Sicht sind die bisherigen Mittel aber nicht voll ausgeschöpft worden. Die Impfkampagne der Landesregierung ist völlig unzureichend - die Plakat-Aktionen sind eher lächerlich als ansprechend. Zudem muss ermittelt werden, wieso die Gruppe der Ungeimpften so zögerlich ist. Es gibt nun mal auch Bevölkerungsgruppen, die von der öffentlichen Debatte bisher gar nicht erreicht wurden. Da dies nicht der Fall ist, empfinde ich die Diskussion in Niedersachsen als viel zu leichtfertig und populistisch.

Also sind Sie persönlich gegen eine Impfpflicht?

Je länger ich mir die Debatte anschaue, desto mehr tendiere ich dazu eine Impfpflicht abzulehnen. Es ist richtig, dass der Bundestag eine öffentliche Diskussion über dieses Thema führt, damit der Entscheidungsprozess nachvollziehbar ist. Allerdings sehe ich im Falle einer Entscheidung für die Impfpflicht ernsthafte Schwierigkeiten, diese auch zu kontrollieren. Das Gesundheitswesen stößt schon bei der Kontaktnachverfolgung an seine Grenzen und auch die Kontrolle der einrichtungsbezogenen Impfpflicht scheint mit großen Herausforderungen verbunden zu sein. Daneben bin ich skeptisch, inwiefern die Impfung tatsächlich das Ende der Pandemie bedeutet. Sie hilft zwar, schwere Verläufe zu verhindern, schützt aber nicht vor einer Infektion. Mit einer Impfpflicht könnten Erwartungen geweckt werden, die am Ende nicht erfüllt werden können. Außerdem sind die ersten Erkenntnisse über die Wirkung der Corona-Medikamente vielversprechend, damit könnte die Situation auch ohne Impfpflicht beherrschbar werden.

Von Mandy Sarti