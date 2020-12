Hannover

Am Mittwoch wird es still in Niedersachsen: Die Landesregierung will die Beschlüsse der Bund-Länder-Schalte ohne Abweichungen umsetzen. Ministerpräsident Stephan Weil ( SPD) warb am Sonntag für die Akzeptanz der Maßnahmen.

„Wir müssen jetzt die Festtage und Silvester dafür sorgen, unsere Gesellschaft soweit wie möglich herunterzufahren“, sagte der Landeschef in der Staatskanzlei. Er sei sich bewusst, dass der harte Lockdown für viele Branchen eine bittere Nachricht sei, allerdings sei er wichtig, um die Infektionszahlen zu senken.

In Niedersachsen hatten sich am Sonntag 1139 Menschen neu mit dem Coronavirus infiziert. Die Inzidenz lag bei 94,2. Damit ist das Niveau der Neuinfektionen geringer als in vielen anderen Ländern, in Bayern liegt die Inzidenz beispielsweise über 200.

Weihnachtsbaumverkauf bleibt geöffnet

Der Ministerpräsident betonte, dass es dringend geboten sei, dass der Einzelhandel auf die Grundversorgung reduziert werde. „Das heißt, dass viele Geschäfte, die sich auf besonders umsatzstarke Tage gefreut haben, diese nicht erleben werden.“ Geöffnet bleiben Supermärkte, Drogerien, Tierfachgeschäfte, Sanitätshäuser, Banken, die Post, Optiker, Apotheken, Tankstellen und der Weihnachtsbaumverkauf. In dieser Zeit dürfen Supermärkte ihr Randsortiment nicht ausweiten.

Bernd Althusmann ( CDU) machte deutlich: „Als Wirtschaftsminister tut mir das erneute Herunterfahren in der Seele weh. Ich weiß um die besondere Bedeutung des Dezembers und auch der ersten Wochen des Januars, insbesondere für den Einzelhandel.“ Der Bund hat ein Unterstützungsprogramm von elf Milliarden Euro für die Unternehmen angekündigt. Die Mittel müssten den Betrieben schnell und unkompliziert zugehen. Daneben soll der Handel durch Abschreibungen bei der Steuer entlastet werden und eine gesetzliche Regelung soll helfen, dass ausgebliebene Mietzahlungen, die durch das Coronavirus bedingt sind, die Betriebe nicht vor weitere Schwierigkeiten stellen.

Um dafür zu sorgen, dass die beiden verbleibenden Tage des Handels nicht zu überfüllten Innenstädten führen, appellierte Stephan Weil an die Menschen, lieber Gutscheine zu verschenken oder Bestellungen im lokalen Einzelhandel aufzugeben.

Zehn-Personen-Regel über Weihnachten aufgehoben

Auch die Kontaktbeschränkungen werden umgesetzt. Zwar hatte der Ministerpräsident noch in der vergangenen Woche angekündigt, dass sich vom 24. bis zum 26. Dezember zehn Angehörige treffen können, allerdings folgt er jetzt ebenfalls dem Beschluss der Bund-Länder-Schalte. Demnach dürfen maximal vier Gäste aus dem engsten Familienkreis eingeladen werden. Die Zahl der Haushalte spielt dabei keine Rolle. Menschen ohne Angehörige können sich mit maximal fünf Personen aus zwei Haushalten treffen.

FDP-Chef Stefan Birkner zeigte sich am Sonntag überzeugt: „Der harte Lockdown ist eine Notbremse. Die bisherige Strategie der Bundes- und Landesregierung ist gescheitert.“ Er forderte eine langfristige Strategie bis zum nächsten Sommer.

