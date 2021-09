Lkw mit 24 Tonnen Papier auf A7 bei Göttingen ausgebrannt

Göttingen/Rosdorf

Wegen eines am Mittwochabend in Brand geratenen Lastwagens war die Autobahn 7 zwischen den Anschlussstellen Drammetal und Göttingen in Fahrtrichtung Hannover bis Donnerstagmorgen gesperrt. Zwei Fahrspuren konnten gegen 11 Uhr freigegeben werden, teilte die Polizei Göttingen mit. Die Südfahrbahnen konnten bereits gegen 21 Uhr am Mittwoch freigegeben werden.

Nach einem Lkw-Brand auf der A 7 am Mittwochabend dauerten die Löscharbeiten bis Donnerstagmorgen. Aktuell ist nur noch der Schaumteppich der Feuerwehr zu sehen Quelle: Swen Pförtner

Nach Auskunft der Leitstelle der Polizei war ein Lkw-Fahrer aus Serbien unterwegs in Fahrtrichtung Hannover, als gegen 19 Uhr mutmaßlich wegen starker Hitzeentwicklung kurz vor Göttingen ein Reifen seines Fahrzeugs platzte. Der 56-Jährige steuerte den Lkw auf den Standstreifen, als er auch schon die Flammen bemerkte.

„Bereits bei Ankunft der ersten Einsatzkräfte der Feuerwehr stand der Lkw in Vollbrand“, so Christian Henke, Pressesprecher der Gemeindefeuerwehr Rosdorf. Da der Lkw mit 24 Tonnen Kopierpapier beladen war, zogen sich die umfangreichen Löscharbeiten bis zum nächsten Morgen.

Direkt mehrere Löschangriffe

Die Einsatzkräfte begannen die Brandbekämpfung direkt mit mehreren Löschangriffen. „Durch einen Hydranten bei der Brücke zwischen Rosdorf und Tiefenbrunnen konnte die Löschwasserversorgung ohne einen Pendelverkehr sichergestellt werden“, sagt Henke.

Die Freiwillige Feuerwehr Rosdorf und die Berufsfeuerwehr Göttingen schäumten von der Nordfahrbahn aus den brennenden Laster ein – dort war der Lastwagenfahrer zum Halten gekommen. Das Feuer im Bereich des Dieseltanks ließ sich nicht mit Wasser löschen. „1200 Liter Schaum und 25 Atemschutzgeräte haben wir gebraucht“, sagt Martin Willing, Gemeindebrandmeister von Rosdorf und Einsatzleiter beim Lkw-Brand. 55 Einsatzkräfte der Feuerwehr Rosdorf seien im Einsatz gewesen.

17 Stunden Einsatz

Nach kurzer Zeit konnte das Feuer weitestgehend eingegrenzt werden. Das geladene Papier flammte aber immer wieder auf. Daher musste zunächst abgewartet werden, bis der der Lkw entladen war, um es abzulöschen und in Containern von der Unfallstelle weg zu bringen. Auf dem Gelände der Firma Hesse zogen die Feuerwehrkräfte das glühende Papier auseinander, um es auskühlen zu lassen. „Die freiwilligen Feuerwehren waren 17 Stunden im Einsatz“, so Willing.

Aufgrund der langen Einsatzdauer wurden die Feuerwehren zwischendurch ausgetauscht. „Um 12 Uhr konnten wir endlich ,Feuer aus’ melden“, sagt Willing. „Es war ein superintensiver Einsatz.“

Staus in der Stadt Göttingen

Am Donnerstagmorgen versuchen viele Autofahrer, auf die A 7 zu kommen. Im Stadtgebiet Göttingen staute sich daher der Verkehr auf mehreren Zubringerstraßen. Die Polizei Göttingen bat darum, den Bereich großräumig zu umfahren.

Der Rückstau, der durch die gesperrte Autobahn entstanden ist, zieht sich durch die Stadt. Hier im Bereich zwischen Rosdorf und Groß Ellershausen. Quelle: Michael Brakemeier

Der offenporige Asphalt auf der A 7 muss in der Nacht zu Freitag abgefräst werden, weil er durch den Brand beschädigt ist. Die Autobahnmeisterei plant, bis Freitagmorgen um 6 Uhr den Straßenbelag auszutauschen. Für diesen Zeitraum muss die A 7 bei Göttingen erneut voll gesperrt werden.

Von Katharina Klocke undLea Lang/sbü/RND