Wie geht es weiter in der Corona-Pandemie? Die Sieben-Tage-Inzidenz in Niedersachsen liegt im Vergleich zum Vortag unverändert bei 17,2. Landesweit kamen 121 neue bestätigte Corona-Infektionen hinzu.

Dazu hat Niedersachsens Gesundheitsministerin Daniela Behrens (SPD) den Bund-Länder-Beschluss zu breiteren Impfangeboten für Kinder und Jugendliche verteidigt. Behrens sagte im Programm NDR Info am Dienstag, dass die Impfstoffe für ab 12-Jährige zugelassen seien und in „allen Ländern ohne Einschränkungen“ verimpft würden. Am Dienstag nun gibt Niedersachsens Krisenstab wieder ein Statement zur der aktuellen Corona-Situation ab. Hier sehen Sie die Pressekonferenz im Livestream.

Pressekonferenz im Livestream ab 13 Uhr

Die Gesundheitsminister von Bund und Länder hatten am Montagabend einstimmig beschlossen in allen Ländern Impfungen für 12- bis 17-Jährige auch in regionalen Impfzentren anzubieten. Die Impfstoffe von Biontech/Pfizer und von Moderna sind für Kinder und Jugendliche ab 12 Jahren zugelassen.

