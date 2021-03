Hannover

Am Montag ist in Niedersachsen die neue Corona-Verordnung in Kraft getreten. Prompt gab es dazu Kritik von Gemeinden und Verbänden: Die neuen Regeln seien zu kompliziert und wenig einheitlich.

Am Dienstag nun gibt Niedersachsens Krisenstab wieder ein Statement zur der aktuellen Corona-Situation ab. Der Inzidenzwert für ganz Niedersachsen lag zuletzt im Durchschnitt zwischen 60 und 70 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern – eine sinkende Tendenz ist bislang nicht erkennbar.

Pressekonferenz im Livestream ab 13 Uhr

Und auch bei den Impfungen läuft es noch nicht rund: Im bundesweiten Vergleich liegt Niedersachsen bei der Zahl der Zweitimpfungen auf dem vorletzten Platz. Damit das Land aufholen kann, sollen auch Hausärzte flächendeckend impfen dürfen. Ein entsprechendes Pilotprojekt läuft bereits, möglicherweise wird sich Gesundheitsministerin Daniela Behrens heute dazu äußern.

Von RND/mrx