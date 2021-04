Livestream: Niedersachsens Landesregierung informiert über aktuelle Corona-Lage

Pressekonferenz im Livestream ab 13 Uhr

Die Impfkampagne in Niedersachsen kommt weiter voran. Knapp ein Viertel der Bevölkerung in Niedersachsen hat mindestens eine Corona-Impfung erhalten, unter den über 60-Jährigen ist es sogar mehr als jeder Zweite. Ein Erfolg war auch das zurückliegende eigens organisierte Impfwochenende mit knapp 75.000 Impfungen. Die Impf-Priorisierung könnte nach Niedersachsens Gesundheitsministerin Daniela Behrens (SPD) bereits Ende Mai aufgehoben werden. Voraussetzung dafür sei, dass die Impfstofflieferungen in den nächsten Wochen wie angekündigt eintreffen.

Auf anderen Feldern sieht es weniger rosig aus. Durch die Corona-Notbremse des Bundes gelten auch in vielen Städten und Kreisen in Niedersachsen seit dem Wochenende wieder nächtliche Ausgangssperren. Kritiker stören sich an der Einschränkung ihrer Grundrechte, weswegen Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil darauf baut, dass das Bundesverfassungsgericht zeitnah für Klarheit sorgt.

Am Dienstag nun gibt Niedersachsens Krisenstab wieder ein Statement zur der aktuellen Corona-Situation ab. Der Inzidenzwert für ganz Niedersachsen lag zuletzt im Durchschnitt zwischen 120 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern – eine sinkende Tendenz ist bislang nicht erkennbar.

Auch das Thema Schulen erhitzt die nach wie vor die Gemüter. Unterschiedliche Auffassungen gibt es darüber, ob der Präsenz- und Wechselunterricht ab Mai wie vom Kultusministerium geplant ausgeweitet werden soll.