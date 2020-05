Hannover

Die Landesregierung informiert regelmäßig über die Entwicklung der Corona-Krise in Niedersachsen. Heute ist Sozialministerin Carola Reimann ( SPD) in der Landespressekonferenz zu Gast. Dabei dürfte es sich Fragen zu dem Virusausbruch in einem Restaurant in Moormerland (Kreis Leer) gehen, der am Freitagabend bekannt wurde.

Die Pressekonferenz im Livestream

Von RND