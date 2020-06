Hannover

Niedersachsens Landesregierung will die Folgen der Corona-Krise mit einem zweiten Hilfspaket in den Griff bekommen. Die Pläne für den neuen Nachtragshaushalt stellt Ministerpräsident Stephan Weil ( SPD) zusammen mit den Ministern für Wirtschaft, Finanzen und Inneres in Hannover vor.

Das Land will mit zusätzlichen finanziellen Impulsen „den Auswirkungen des Coronavirus entgegenwirken und Niedersachsen auf einen erfolgreichen Neustart nach der Corona-Krise vorbereiten“. Bereits Ende März hatte der Landtag einstimmig ein 4,4 Milliarden Euro schweres Hilfspaket geschnürt, um die Wirtschaft und das Gesundheitswesen zu stützen.

Die Pressekonferenz im Livestream

Von RND