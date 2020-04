Wie sieht der weitere Fahrplan von Bund und Ländern in der Corona-Krise aus? Gibt es bald Lockerungen? Darüber beraten die Länderchefs am Donnerstag in einer Telefonkonferenz mit Angela Merkel. Hier können Sie die Pressekonferenz mit Ministerpräsident Stephan Weil im Livestream verfolgen.