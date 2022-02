Hannover

Noch in den kommenden Tagen könnte die aktuelle Corona-Welle in Niedersachsen ihren Höhepunkt erreichen. Währenddessen wird auf Bundesebene bereits über erste Öffnungsperspektiven diskutiert.

Neben den aktuellen Corona-Zahlen werden Heiger Scholz, Leiter des niedersächsischen Krisenstabs und seine Stellvertreterin, Claudia Schröder, an diesem Dienstag in ihrer regelmäßigen Stellungnahme womöglich auch über Exit-Optionen aus den derzeitigen Maßnahmen informieren.

Verfolgen sie die Konferenz hier live

Am Montag hatte bereits Niedersachsens Gesundheitsministerin Daniele Behrens (SPD) mögliche Lockerungen in den kommenden Wochen in Aussicht gestellt. Zudem könnte die beginnende Auslieferung des neuen Corona-Impfstoffs Novavax ein Thema sein. Ursprünglich war geplant, bereits Ende dieses Monats mit dem Einsatz des Vakzins starten zu können.

Von RND/mrx