Hannover

In Niedersachsen sind die Corona-Infektionszahlen in den vergangenen Wochen deutlich gestiegen – wenn auch nicht so dramatisch wie in Bayern, Sachsen und Thüringen. Dennoch gilt in fast allen Landkreisen ab Mittwoch die Warnstufe 2: Selbst Geimpfte und Genesene brauchen dann einen negativen Schnelltest, um in ein Restaurant, Fitnessstudio oder Kino gehen zu können.

Aber reicht das? Ministerpräsident Stephan Weil hatte sich am Wochenende im HAZ-Interview bereits für eine allgemeine Impfpflicht ausgesprochen. Das ist allerdings nicht das einzige Thema derzeit: Denn was wird aus den Weihnachtsmärkten? Und welche Rolle spielt die Corona-Mutation Omikron? Über diese Themen informiert der Krisenstab der Landesregierung ab 13 Uhr. Sozialministerin Daniela Behrens und Innenminister Boris Pistorius stellen sich anschließend den Fragen von Journalisten.

Der Livestream des NDR

Allerdings könnte es im Laufe des Tages noch weitere Neuerungen geben: Die geschäftsführende Kanzlerin Angela Merkel (CDU) und ihr designierter Nachfolger Olaf Scholz (SPD) wollen mit den Ministerpräsidentinnen und -präsidenten der Länder über die Krise beraten. Die Politik erwartet unmittelbar zuvor Hinweise über ihren Handlungsspielraum vom Bundesverfassungsgericht. Die Richter wollen Entscheidungen zu Ausgangsbeschränkungen und Schulschließungen unter der Corona-Bundesnotbremse vom Frühjahr verkünden. Zugleich steht ein neuer Krisenstab zur Beschleunigung des Booster- und Impfprogramms im Kanzleramt in den Startlöchern.

Von RND/sbü