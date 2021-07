Hannover

Die Inzidenzwerte in Niedersachsen steigen wieder leicht. Was heißt das für die Pandemie-Lage im Land? Welche Rolle spielt die Delta-Variante? Und wie geht es mit den Impfungen voran? Der Krisenstab des Landes informiert am Dienstag ab 13 Uhr wieder über die Corona-Situation in Niedersachsen.

Verfolgen Sie die Pressekonferenz im Livestream

In mehreren Landkreisen, der Region Hannover und in Wolfsburg hat die Inzidenz bereits den Wert von 10 gestiegen. Dadurch drohen erneut verschärfte Regeln.

Derweil ist eine Debatte entbrannt, ob die 7-Tage-Inzidenz das Maß aller Dinge in der Corona-Politik bleibt. Angesichts steigender Impfquoten prüfen Bund und Länder Alternativen. So könnten etwa in Zukunft auch die Belegung und Kapazität der Krankenhäuser sowie regionale Entwicklungen stärker berücksichtigt werden.

Von RND/ewo