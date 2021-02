Hannover

Wegen des starken Schneefalls in Teilen Deutschlands fallen in Niedersachsen Impfstoff-Lieferungen aus. Die Lieferungen sollen so schnell wie möglich nachgeholt werden – ebenso die ausgefallenen Termine.

Das Thema Impfen steht im Fokus der PressekonferenzWas Niedersachsen ebenso wie andere Bundesländer beschäftigt, sind außerdem die Mutationen des Coronavirus. des Corona-Krisenstabs am Dienstag. Hier können sie die Pressekonferenz im NDR-Livestream verfolgen.

Live: Die Pressekonferenz des Corona-Krisenstabs

Was Niedersachsen ebenso wie andere Bundesländer beschäftigt, sind außerdem die Mutationen des Coronavirus. Die Region Hannover regiert bereits auf die veränderte Lage und verschärft die Regeln: So wird die reguläre Quarantänezeit für alle direkten Kontaktpersonen eines Corona-Infizierten ab sofort auf 14 Tage hochgesetzt. Bei einer Sonderanalyse des Gesundheitsamts waren bei 74 getesteten Viren 34 Corona-Mutationen nachgewiesen worden, dabei 32-mal die britische Variante B1.1.7.

Wann endet der Corona-Lockdown?

Wie es im aktuellen Corona-Lockdown weitergeht, das entscheidet sich in der Ministerpräsidentenkonferenz am Mittwoch. Vor dem Treffen mit der Bundeskanzlerin spricht sich Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) für eine Verlängerung des Lockdowns aus. Bei dem Treffen am Mittwoch rechne er mit Einigkeit in einer Schlüsselfrage: „Wir kommen nicht umhin, den Lockdown noch einmal zu verlängern. Das ist angesichts des immer noch hohen Infektionsgeschehens und der Mutationen zwingend“, sagte Weil der Zeitschrift „Wirtschaftswoche“.

Angela Merkel und die Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten wollen am Mittwoch über weitere Coronamaßnahmen nach dem 15. Februar beraten. Dann sollen auch erstmals belastbare Daten über die Verbreitung der Virusmutationen in Deutschland vorliegen.

Weil sagte, er wolle in der Runde auch Einigkeit über den weiteren Fahrplan für Lockerungen oder Verschärfungen erzielen. Er wünsche sich, dass „wir uns möglichst bis Ende Februar darüber verständigen können, von welchen Kennziffern und Kriterien dann spätere Entscheidungen abhängig gemacht werden können.“ „Dabei müssen wir auch die Mutationen bedenken, die deutlich ansteckender sind als das Original.“ Nötig sei ein gemeinsames Konzept. „An den Lockerungswettbewerb im vergangenen Jahr habe ich sehr unschöne Erinnerungen – eine Wiederholung wäre überaus schädlich“, sagte er.

Die niedersächsische Regierung hat selbst einen Stufenplan für Lockerungen als Vorschlag erarbeitet.

Von RND/ewo