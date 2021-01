Linksextremistische Brandanschläge: Täter noch unbekannt

Hannover

„Wir stehen am Anfang der Ermittlungen“, sagte Bernd Kolkmeier von der Oberstaatsanwaltschaft Celle am Montag. Über die Täter habe man bis auf das Bekennerschreiben noch keine weiteren Erkenntnisse gewonnen; für Schuldzuweisungen und Bewertungen sei es zu früh.

Laut Kolkmeier wird wegen Brandstiftung und verfassungsfeindlicher Sabotage ermittelt. Die Landesaufnahmebehörde organisiert die Aufnahme und Unterbringung von asylsuchenden Menschen in Niedersachsen und unterstützt die kommunalen Ausländerbehörden bei Rückführungen.

Auf dem Gelände der Aufnahmebehörde in Braunschweig sollen Linksextremisten nach Angaben des Innenministeriums in der Nacht zum Samstag zehn Fahrzeuge und einen Anhänger angezündet haben. Sie brannten aus; Menschen wurden nicht verletzt. Brandsachverständige untersuchten die Wracks am Montag. Nach ersten Schätzungen entstand ein Schaden von gut einer halben Million Euro. Auch am Gebäude der Landesaufnahmebehörde in Hannover-Langenhagen wurden nach Angaben des Ministeriums Brandsätze gefunden. Diese zündeten aber nicht.

