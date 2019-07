Lindau

Eine 60 Jahre alte Frau aus Lindau ist am Freitag Opfer eines Gewaltverbrechens geworden. Außerdem wurde eine 59 Jahre alte Frau aus Lindau schwer, aber nicht lebensbedrohlich verletzt, teilte die Polizei mit. Ein Tatverdächtiger wurde festgenommen.

Die Tat ereignete sich nach Polizeiangaben am Freitag gegen 13.30 Uhr in einer Pension an der Fleckenstraße. Tatverdächtig ist in beiden Fällen ein 54 Jahre alter Lindauer, der sich laut Polizei widerstandslos festnehmen ließ. Die Hintergründe des Geschehens sind derzeit noch unklar.

Eine 59-Jährige wurde schwer verletzt. Quelle: Helge Schneemann

Das 1. Fachkommissariat der Polizeiinspektion Northeim hat unmittelbar nach Bekanntwerden des Verbrechens eine Mordkommission eingerichtet. Aktuell laufen die Ermittlungen demnach mit Nachdruck. Der betroffene Bereich an der Pension wurde abgesperrt.

Die bei der Tat verletzte Frau befindet sich zurzeit in ärztlicher Behandlung. Die Polizei kündigte an, am Sonnabend weitere Angaben zu dem Gewaltverbrechen machen zu wollen.

Die Polizei geht von einem Einzeltäter aus. Quelle: Helge Schneemann

Zum jetzigen Zeitpunkt könne die Polizei keine weiteren Angaben zur Tat machen, auch nicht dazu, wie die Frau getötet wurde, sagte Sprecher Uwe Falkenhain. Das müsse die Obduktion ergeben. Die Bürger müssten keine Angst haben, da die Polizei von einem Einzeltäter ausgehe.

Von Andreas Fuhrmann