Hannover

Er hat sich dem öffentlichen Druck ergeben. Olaf Lies ( SPD) bleibt Umweltminister. Noch am Freitag war diese Entscheidung gar nicht so eindeutig. Lies schien ernsthaft damit zu liebäugeln, in die Energie-Lobby zu wechseln. Und die niedersächsische SPD geriet in Schockstarre. Immerhin gilt Lies als eine der wichtigen Figuren der Landesregierung.

Doch der Sozialdemokrat hat sich entschieden – gegen die Wirtschaft und für die Politik, die Wähler und vor allem die SPD. In diesen Zeiten ein wichtiges Bekenntnis, auf das vor allem die niedersächsische Partei angewiesen ist. Aber nicht nur die: Auch für die Landesregierung und für Ministerpräsident Stephan Weil ( SPD) wäre der Wechsel von Lies eine Katastrophe geworden. Den Verlust des Kronprinzen hätte das rot-schwarze Kabinett nicht verkraften können. Denn derzeit ist die Luft dünn: Kronprinz Nummer zwei, Innenminister Boris Pistorius ( SPD), ist nach der erneuten Akten-Affäre im Landeskriminalamt angeschossen, und auch andere sozialdemokratische Kabinettsmitglieder glänzen derzeit nicht wirklich mit Expertise.

Umso wichtiger, dass Lies sich gerade noch rechtzeitig besonnen hat. Damit erspart er der eigenen Partei, dem Land und den Wählern eine bittere Enttäuschung.

Von Mandy Sarti