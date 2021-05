Lichter am Nachthimmel: Was fliegt da über Niedersachsen?

Hannover/Göttingen

Eine Kette von Lichtern, die wie an der Schnur gezogen über den Nachthimmel gleiten – dieser Anblick hat am späten Freitagabend manchen Menschen in Niedersachsen stutzig gemacht. Facebook-Nutzer mutmaßten unter anderem, dass es sich um Flugzeuge in Formation handelte – und lagen damit falsch.

Bei den leuchtenden Objekten handelte es sich offenbar um Satelliten, genauer gesagt um Starlink-Satelliten, wie unter anderem die Frankfurter Rundschau berichtet. Sie werden aktuell in großer Zahl von SpaceX, dem Weltraumunternehmen von Tech-Milliardär Elon Musk, in die Erdumlaufbahn geschossen. Rund 1500 Satelliten hat SpaceX bereits gestartet – tausende weitere sollen folgen und die weltweite Internet-Versorgung verbessern.

So finden Sie die Starlink-Satelliten

Da sich die Satelliten nach ihrem Abschuss zunächst in einer niedrigen Umlaufbahn befinden, erscheinen sie beim richtigen Sonnenstand als hell leuchtende Punkte am Nachthimmel.

Über einen längeren Zeitraum gewinnen die Satteliten langsam an Höhe und werden so von der Erde aus gesehen kleiner und weniger hell. Die Satelliten, die am Freitagabend über Göttingen zu sehen waren, werden auch in den kommenden Nächten wiederholt zu sehen sein.

Auf findstarlink.com erfahren Sie, wann der nächste Überflug der Perlenkette an Ihrem Wohnort stattfindet. Ein klarer Himmel ist natürlich Voraussetzung.

Von Tammo Kohlwes