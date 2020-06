Leiche aus dem Tümpel: Mordopfer nach 25 Jahren identifiziert

Gifhorn

25 Jahre lang wusste die Familie nicht, was mit der Mutter passiert ist. Sie verließ ihren Sohn im Dezember 1994 in Tunesien, reiste nach Hannover. Die Familie forschte allerdings auch nicht richtig nach – nun hat sie traurige Gewissheit. Zakia M. starb am 26. Dezember in einem Wasserloch bei Eickhorst im Landkreis Gifhorn. Sie wurde ermordet, und es wurde bisher kein Täter ermittelt.

Vermisstenanzeige gestellt

Der Sohn der Tunesierin lebt mit seiner Frau inzwischen in Europa. Die Gattin war es auch, die endlich eine Vermisstenanzeige stellte. „Das war Anfang vergangenen Jahres“, erzählt Frank Bauerfeld, Kriminalhauptkommissar in Gifhorn. „Warum sie das nicht früher tat, lässt sich nicht klären. Es ist jedenfalls sehr schade, dass so viel Zeit vergangenen ist. Das hätte man viel eher haben können“, so der Ermittler. Aber offenbar hat sich niemand so recht um das Schicksal der Frau gekümmert. Vielleicht, weil der Sohn davon ausgehen musste, die Mutter hätte ihn einfach verlassen.

Der Fundort: Zakia M. starb an einem feldweg in der Nähe des Ortes Eickhorst (Landkreis Gifhorn). Quelle: Polizei

Die Vermisstenanzeige erreichte irgendwann das Bundeskriminalamt, dann das Landeskriminalamt in Hannover. Dort stieß man auf den Fall von 1994. Man erinnerte sich an die Leiche mit dem zertrümmerten Gesicht. Sie wurde entdeckt am 2. Weihnachtstag 1994 zwischen den Ortschaften Eickhorst und Thune. Sie lag in einem Wasserloch. Der Täter hatte offenbar auf dem Feldweg mit einem Gegenstand, vermutlich ein Beil, auf sie eingeschlagen – die Ermittler fanden damals entsprechende Spuren. Anschließend zerrte er die Frau in den Tümpel – dort ertrank sie, stellten Gerichtsmediziner fest.

Die Polizei kam nicht weiter, die Identität konnte nicht geklärt werden. Das hat sich 25 Jahre später endlich geändert.

Gutachten in der MHH

Von dem Sohn wurde eine DNA genommen, ein Abstammungsgutachten in der Medizinischen Hochschule brachte Gewissheit: Die Tote ist die damals 28-jährige Zakia M. Mit Hilfe der Familie fand die Polizei nun heraus: Die Tunesierin flog am 13. Dezember nach Hannover. Während des Fluges hat sie wahrscheinlich eine Frau kennengelernt, die laut Polizei aus dem Raum Wolfsburg kommt – und die nun als Zeugin gesucht wird. Außerdem soll Zakia M. Kontakte zu mehreren Personen im Kreis Salzgitter und Wolfsburg gehabt haben.

Suche nach Glücksspielerin

Vielleicht traf sie auch die damals 33-jährige Ganya Thielke. Die ist seit dem 24.12.1994 spurlos verschwunden. Die Thailänderin galt als Glücksspielerin und verdiente Geld als Prostituierte. Im Milieu nannte sie sich Noc. Ein Mann aus Winsen/Aller hatte Heiligabend mit ihr verbracht und sie dann nach Hannover gefahren – am 27. hatte er sie als vermisst gemeldet.

Vermisst: Mit diesen beiden Bildern sucht die Polizei nach Ganya Thielke – ein Zusammenhang mit dem Mord an Zakia M. erscheint wahrscheinlich. Hineise an die Polizei Gifhorn, Telefon 05371/9800. Quelle: Polizei

Schon damals vermuteten die Ermittler einen Zusammenhang, auch wenn es nur ein Bauchgefühl war. Ein damaliger Ermittler schloss es später sogar nicht aus, dass Thielke in der Mordnacht ebenfalls auf dem Feldweg war. Eine Theorie von damals: Ganya Thielke musste wegen Spielschulden und Ärger im Milieu abtauchen.

Die Polizei hofft

Frank Bauerfeld hofft, das endlich klären zu können. „Es gibt jemanden, der die beiden zusammen gesehen haben will“, sagt er, ist aber vorsichtig. „Wegen der Örtlichkeiten könnte ein Zusammenhang bestehen. Wir geben die Hoffnung nicht auf, dass wir den Fall klären können.“

Von Christian Lomoth