Lehrkräfte klagen gegen Arbeitsbelastung

Hannover

Zu viele Aufgaben, zu vielen Überstunden, zu wenig Entlastung – für Frank Post, Leiter der Grundschule Fuhsestraße in Hannover, ist das kein Zustand. Er will, dass sich die Situation verbessert und klagt gegen die überhöhten Arbeitszeiten.

„An dem Missstand hat sich in den vergangenen Jahren nichts verändert. Das gilt nicht nur für mich, sondern für alle Lehrkräfte. Deswegen sind die Klagen wichtig für uns“, ist Post überzeugt. Denn statt 40 Wochenstunden arbeitet er als Schulleiter im Schnitt 53. Auch die anderen Lehrkräfte an seiner Schule seien deutlich überlastet. Das liege auch daran, dass immer mehr Aufgaben auf die Schulen übertragen werden. So sei er gemeinsam mit den anderen Lehrkräften dafür verantwortlich, den Masernimpfschutz der Kinder zu überprüfen, Quereinsteiger in den Berufsalltag zu integrieren, sich um die Gebäudesanierung zu kümmern, die Digitalisierung und die Sprachförderung umzusetzen – und das neben der reinen Unterrichtszeit. „Wir brauchen attraktive Arbeitsplätze und deswegen ist es so wichtig, dass uns unser Dienstherr entlastet.“ Post ist überzeugt, dass die Argumente vor Gericht Gehör finde und die Klage Erfolg haben wird.

Niedersachsenweit 13 Klagen vor Verwaltungsgerichten

Am 26. März wird das Verwaltungsgericht Hannover über die Klage des Schulleiters aus Hannover entschieden. Von der Einreichung der Klage bis zur mündlichen Verhandlung dauerte es immerhin zwei Jahre. Doch er ist nicht allein. Die Bildungsgewerkschaft GEW hat zehn Klagen von Grundsschul- und drei von Gymnasiallehrkräften eingereicht.

Gewerkschaftsvorsitzende Laura Pooth begründete die Entscheidung am Dienstag in Hannover damit, dass das Land seit Jahren untätig geblieben sei. Aus einer Arbeitszeitstudie der Universität Göttingen ist hervorgegangen, dass Lehrkräfte an Gymnasien, Grund- und Gesamtschulen in Niedersachsen jedes Jahr auf 6,5 Millionen Überstunden kommen. „Das hat Kultusminister Grant Hendrik Tonne anerkannt, seitdem hat sich aber trotzdem nichts verändert“, kritisiert Pooth. Die GEW-Landesvorsitzende ist überzeugt, dass eine Strategie des Ministers dringend notwendig sei. „Die Überbelastung macht die Lehrkräfte krank und schadet der Bildung der Schülerinnen und Schüler. Deswegen brauchen meine Kolleginnen und Kollegen ein deutliches Signal.“

Ralph Heiermann ist Fachanwalt und betreut die Klagen. Er machte deutlich, worauf man abzielt: „Es muss Entlastung geschaffen und die bereits geleistete Mehrarbeit ausgeglichen werden.“ Die Erwartungshaltung ist dabei groß: Die GEW erhoffe sich von der Klage auch, dass SPD-Minister Tonne mit gutem Beispiel voranschreitet und sich für die Entlastung der Lehrkräfte stark mache.

Grüne kritisieren Bildungspolitik des Kultusministers

Ein Sprecher seines Hauses betonte, dass man die Klage zur Kenntnis nehme, die Bewertung der Einzelfälle obliege den Gerichten. „Dessen unbenommen, hat das Land bereits konkrete Entlastungsmaßnahmen in Form des Elf-Punkte-Paktes umgesetzt. Die bessere Bezahlung in Bereich der Grund-, Haupt-, und Realschullehrkräfte um rund 100 Euro gilt ab den 1. August 2020. Zudem werden weitere Schritte erarbeitet.“

Für Julia Willie Hamburg (Grüne) steht indes fest, dass diese Pläne nicht wirksam seien: „Die Folge ist, dass die Lehrkräfte einen Berg an Überstunden vor sich herschieben, die weder ausbezahlt noch durch Freizeit abgegolten werden.“

Lesen Sie auch

Von Mandy Sarti