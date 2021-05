Leberwursteis: Wie ein Göttinger Eismacher Hunden zur Abkühlung verhelfen will

Göttingen

Die Göttinger Eisdiele Smiles an der Nikolaistraße 20 ist bekannt für kreative Eissorten aus lokalen Zutaten. Neben Salinensalz-Karamell und veganem Schokoladensorbet steht nun eine kuriose Alternative auf der Speisekarte: Leberwurst-Karotte-Eis. Mit dem neuen Angebot will Inhaber Roman Sawatzki Hundebesitzer und ihre Vierbeiner ansprechen.

Neugierig schnuppert Molly an dem Becher, den ihr Besitzer Max Armonies (23) in den Händen hält. Als der sich auf den Boden kniet, beginnt die schwarze Labrador Hündin sofort an der Kugel aus gefrorenem Wasser, Karotte und Leberwurst zu schlecken. Genüsslich schließt die Testesserin ihre Augen und beginnt die begehrte Füllung geduldig freizulegen. „Na da hast du aber voll ins Schwarze getroffen“, lacht Max und blickt über seine Schulter. Hinter ihm lehnt Roman Sawatzki mit weißer Schürze, Nasenring und bunter Cap in der Tür seiner Eisdiele. Er grinst zufrieden. Der 35-jährige Gelatiere ist Schöpfer des ersten Göttinger Leberwursteises. Er hat zur Probeverkostung geladen.

Mit Leberwurst aus Grone in die Versuchsküche

„Eigentlich ist das purer Eigennutz“, sagt er über seine Idee und streicht sich schmunzelnd über den rasierten Hinterkopf, „Ich finde Hunde total toll und habe mich gefragt, wie ich sie vor meinen Laden locken kann. Die Idee mit dem Eis für Hunde hatte ich mal irgendwo aufgeschnappt und dachte – das ist meine Chance.“

Auf der Suche nach geeigneten Zutaten befragte Sawatzki die Hundebesitzer in seinem Bekannten- und Kundenkreis. „Ein Kunde brachte sogar eine ganze Liste mit hundetauglichen Nahrungsmitteln vorbei“, sagt er sichtlich gerührt. Karotte und ungewürzte Leberwurst machten das Rennen. „Bei mir soll alles so lokal wie möglich produziert sein“, so Sawatzki, „Deshalb habe die örtlichen Fleischereien abtelefoniert und ihnen von meinem Plan erzählt“. Ein Metzger aus Grone habe sich sofort bereiterklärt, die ungesalzene Leberwurst bereitzustellen.

Hundesitterin Elke M. (r.) mit Annika und Hund Kalle: „Der Hund gehört meinem Sohn. Ich bin da lieber erstmal vorsichtig und lasse ihn das entscheiden.“ Quelle: Niklas Richter

Eisball hält Hunde beschäftigt

Die Idee eines hundetauglichen Eis, das hier für stolze zwei Euro pro Kugel über den Tresen geht, ist nicht neu. In einigen anderen deutschen Städten gibt es bereits ähnliche Kreationen aus laktosefreier Milch. Das Besondere an Sawatzkis Eis: Statt die Zutaten in einer Eismaschine zu vermengen, füllt er sie mit Wasser in eine spezielle Form und friert sie ein. Heraus kommt ein kristallklarer Eisball, der mit seiner Füllung an eine Murmel erinnert. Das habe den Vorteil, erklärt Sawatzki, dass Hunde länger mit dem Verzehr beschäftigt seien. Er sei sehr zufrieden mit dem Ergebnis. Eine Herausforderung sei ihm jedoch erst bei der Produktion aufgefallen: „An den Geruch von kiloweise roher Leberwurst am Morgen muss ich mich echt noch gewöhnen.“

Geschmackstest mit Hunden aus der Nachbarschaft

Deshalb übernahm Sawatzki den ersten Geschmackstest ausnahmsweise auch nicht selbst. „Ich habe mir ein paar Hunde aus der Nachbarschaft organisiert“, gesteht er. Die Reaktionen fielen durchwachsen aus: „Manche lieben das und andere finden es eher skurril“, berichtet er. „Allerdings habe ich das Eis bisher nur an kalten Tagen getestet und war gespannt, wie es heute bei Molly ankommt.“

Die zweijährige Labrador-Hündin hat sich in der Zwischenzeit zu den letzten Stückchen der Leberwurt vorgearbeitet und zeigt sich unbeirrt von der neugierigen Menschentraube, die sich um sie gebildet hat. Besondere Aufmerksamkeit erhält auch der von Sawatzki angefertigte und bunt bemalte Hundetresen, der Schalen für Wasser und Eis bereitstellt. Mollys Besitzer Max Armonies sieht begeistert zu. „Das ist richtig genial“, sagt er, „Das ist nicht nur eine super Abkühlung für warme Tage, sondern auch eine gute Beschäftigung. Jetzt kann ich den Eisgenuss mit Molly teilen.“

Verkauf zunächst nur an Menschen

Selbstverständlich könnten auch carnivore Menschen das Eis erwerben. „Derzeit verkaufe ich das Eis sogar ausschließlich an meine zweibeinigen Kunden“, sagt Sawatzki und grinst.

Sein Vorgehen hat rechtliche Gründe. „Wenn ein Eisdielenbesitzer Eis für Hunde anbieten möchte“, teilt das zuständige Landesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (LAVES) auf Tageblatt-Anfrage mit, „muss sich der Betrieb bei der Futtermittelüberwachung des LAVES registrieren lassen“. Als Futtermittelunternehmer müsse Sawatzki eine Reihe zusätzlicher Auflagen erfüllen. „Durch diesen Berg an Regelungen muss ich mich erst noch durcharbeiten,“ sagt er, „bis dahin verkaufe ich wie gewohnt nur an Menschen und stelle sicher, dass meine Kunden ihr Eis bedenkenlos teilen können.“

Eis für Hunde: Das sagen der Tierarzt und die Hundetrainerin „Ich persönlich würde meinem Hund das nicht geben“, sagt Tierarzt Dr. Thomas Wystub aus Herberhausen, der bislang noch nicht von einem Eis für Hunde gehört hat. „Wir haben im Winter immer wieder Hunde in der Praxis, die zu viel Schnee gefressen haben“, erklärt er. „Das verträgt ein Hundemagen nicht so gut.“ Ob das Risiko auch bei einem Speiseeis für Hunde bestehe, kann Wystub nicht beurteilen. „Es kann jedoch sein, dass gierige Hunde größere Eisstücke verschlucken und das kann dann gefährlich werden.“ Auch Hundetrainerin Eva Lorenzen aus Rosdorf betont, dass eine Kugel Eis für empfindliche Hundemägen schädlich sein kann. Für alle anderen Hunde hält sie den Verzehr für unbedenklich. „Ich lasse meine eigenen Hunde im Sommer auch alle paar Wochen in diesen Genuss kommen“, sagt sie, „dabei halte ich das Eis fest.“ Im Training lasse sich das Eis nur bedingt einsetzten. Ein Ausschlusskriterium sei das laut Lorenzen aber nicht, „denn dem eigenen Hund einfach mal etwas zu schenken ist schließlich auch eine nette und wichtige Geste.“

In seiner Eisdiele gelten die üblichen hohen Hygienestandards, fügt er hinzu. Die Zubereitung und Lagerung des Eises trenne er von anderen Sorten. „Davon kann man sich gerne bei mir im Laden überzeugen“, sagt er und zeigt auf die großen Glasfenster hinter dem Tresen. Durch die kann man in Sawatzkis „Eislabor“ blicken, in dem er auch seine jüngste Kreation entwickelt hat.

Von Hannah Rudolph