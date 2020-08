Lauenau hat wieder Wasser - für den Moment

Lauenau

Die Trinkwasserknappheit in der Gemeinde Lauenau im Landkreis Schaumburg hat sich etwas entspannt. Die Lage sei im Moment beherrschbar, erst für den Nachmittag würden Verbrauchsspitzen erwartet, sagte am Sonntag Georg Hudalla, parteiloser Bürgermeister der Samtgemeinde Rodenberg, zu der Lauenau gehört. Über Nacht habe sich der Speicher wieder ein Stück aufgefüllt - wenn auch „nicht in dem Maße wie erhofft“. Dennoch erwartet er für die erste Tageshälfte „keine Dramatik“. Bereits am Samstagnachmittag hätten die Menschen auf die Wasserknappheit reagiert und ihr Verhalten geändert, der Verbrauch sei um zwei Drittel gesunken.

Der Gemeinde war das Wasser nach den warmen und trockenen Tagen ausgegangen, am Samstagmittag lief der Wasserspeicher leer. Das Problem: In der Corona-Pandemie seien die Menschen überwiegend daheim geblieben, statt in den Urlaub zu fahren, daher sei der private Wasserverbrauch stark gestiegen. Die Feuerwehr stelle weiterhin sogenanntes Brauchwasser etwa für die Toilettenspülung bereit, dass sich die Menschen abholen könnten. Zunächst solle das Wasser nicht mehr per Tanklöschfahrzeug in den Ortsteilen verteilt werden. In Lauenau leben knapp 4000 Menschen.

Von RND/lni