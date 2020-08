Lauenau

In der Lauenauer Wasserkrise ist am Montag nach der Dramatik des Wochenendes so etwas wie Normalität eingekehrt. Die Situation blieb angespannt, woran sich auch in den kommenden Wochen wenig ändern dürfte. Das Thema schlägt aber weiter Wellen. Aus Politik und Bevölkerung kommen Kritik und Forderungen.

Politiker wollen Betriebsausschuss zur Krisensitzung einberufen

Die Gruppe WGSR/Grüne/ CDU/ FDP beantragte die eilige Einberufung des für die Wasserversorgung zuständigen Betriebsausschusses. So soll die Politik detailliert über das Zustandekommen des Szenarios vom Wochenende informiert werden. Daniela Kastning (WGSR) kritisierte, dass der Samtgemeinderat erst aus der Zeitung vom drohenden Zusammenbruch der Versorgung erfahren hatte. Am Freitagnachmittag war auch Lauenaus Bürgermeister, Wilfried Mundt, vom Ernst der Lage überrascht gewesen, wie er gegenüber dieser Zeitung sagte.

Außerdem will die Ratsgruppe WGSR/Grüne/ CDU/ FDP den Bau eines weiteren Hochbehälters initiieren. Einen solchen Tank hatte der Wasserverband Nordschaumburg erst vor wenigen Jahren am Alten Busch bei Algesdorf erneuern lassen. Derjenige des Eigenbetriebs der Samtgemeinde, der Lauenau, Hülsede und Messenkamp versorgt, hat ein Volumen von 5500 Kubikmetern. Das Trinkwasser für die dortigen Haushalte stammt aus zwei Quellen bei Altenhagen II, zwei Quellen bei Blumenhagen und einer Quelle bei Feggendorf. Am Wochenende war der Tank zeitweise nur noch bis zu zehn Prozent gefüllt.

Dohmeyer : Bereits 2017 auf Mangel hingewiesen

Karsten Dohmeyer (Grüne) unterstreicht, dass die Politik in Sachen Wasserversorgung nicht geschlafen hat. „Bereits im April 2017 wurde von unserer Gruppe auf die Wasserverknappung durch die Niederschlagsveränderungen hingewiesen“, betont der Lauenauer. Die Verwaltung hatte darauf aber auch zeitnah reagiert. Im Juni 2018 stellte Sven Janisch, kaufmännischer Leiter der Wasserversorgung, ein 20-seitiges Hydrologisches Gutachten vor, dass das Büro Geofirm angefertigt hatte.

Darüber hinaus wurde die Erschließung einer weiteren Quelle bei Blumenhagen angeschoben, um bei Extremlagen mehr Puffer zu bekommen. Dies dauert allerdings drei Jahre. 2021 soll die neue Quelle ans Netz gehen. Dasselbe zeitliche Ziel hat der Wasserverband Nordschaumburg für eine neue Einspeisung an der alten Fischzucht in Meinsen.

Bürger kritisieren Verwaltung und Rat

Bürger bemängelten in den sozialen Netzwerken, dass der Lauenauer Rat noch am Donnerstag die Ansiedlung des Snack-Herstellers Xox im Logistikpark beschlossen hatte. Damit komme – zusätzlich zu der wachsenden Wohnbebauung – ein weiterer Großabnehmer für Trinkwasser hinzu. Kritisiert wird auch, dass die Verwaltung an jenem Abend – die Presse war zu der Sitzung nicht eingeladen worden – bereits um die knappe Versorgungslage wusste.

Allerdings sagte Janisch im Gespräch mit dieser Zeitung, dass bis einschließlich Donnerstag „die Welt noch in Ordnung“ war. Engpässe habe es im Sommer zuletzt häufig gegeben. Erst als der Wasserverband wegen der eigenen sinkenden Pegelstände am Freitag die Versorgung des Logistikparks abgab, sei die Lage eskaliert. Ob die Xox-Ansiedlung solche Szenarien künftig öfter eintreten lässt, ist offen. Immerhin: Mit der neuen Quelle bei Meinsen hat der Verband ab 2021 mehr Wasser zur Verfügung.

Sparsamkeit bis Oktober notwendig

Die aktuelle Situation ist vorerst unter Kontrolle. Entwarnung gaben Janisch und Samtgemeindebürgermeister Georg Hudalla am Montag aber ganz bewusst noch nicht. „Selbst wenn die Hitze nachlassen sollte oder es ein bisschen regnet, reicht das nicht, um die Lage insgesamt zu entspannen“, warnte der Verwaltungs-Chef. In der Regel werden die Einspeisungen aus den Quellen im Deister im September geringer.

Dann zeigen sich die Auswirkungen des Sommers erst richtig. Daher betont Hudalla: „Bis zum Herbst haben wir sicherlich damit zu tun. Wir müssen auch im September und Oktober noch sparsam bleiben.“ Denn erst ab Herbst füllen sich die Speicher wieder, ergänzte Janisch.

